Österreichs größte Flug-Katastrophe: Neue Spurensuche im Fall Lauda Air

Im Jahr 1991 kam es zu der schlimmsten Katastrophe der österreichischen Luftfahrtgeschichte. Nach einer langen Recherche eines Journalisten und Autors kommen neue Fakten zu dem Unglück ans Licht.

Mit 223 Toten ist der Absturz der Lauda Air Boeing „Mozart“ am 26. Mai 1991 kurz nach dem Start in Bangkok die schwerste Katastrophe in der österreichischen Luftfahrtgeschichte – viele der Angehörigen der 223 Opfer sind bis heute traumatisiert, denn es gab für sie im Nachgang der Katastrophe keinerlei psychologische Betreuung durch Lauda Air oder die Republik. Und auch für den Erhalt der Gedenkstätte in Thailand – wo 27 nicht identifizierte Tote des Unglücks beerdigt sind – fühlt sich scheinbar niemand so wirklich zuständig, auch nicht die AUA, obwohl sie als Rechtsnachfolgerin der Lauda Air dafür rechtlich verantwortlich wäre, wie mehrere Juristen meinen.

15 Jahre Recherche

Journalist, Flugexperte und Autor Patrick Huber hat 15 Jahre Recherchen zu der Tragödie betrieben und ein Buch darüber geschrieben. Er zeigt darin neue Fakten auf, hat zahlreiche Interviews geführt. Man findet auch zahlreiche bisher noch nicht veröffentlichte Fotos darin.

223 Menschen kamen damals ums Leben

35 Jahre nach der größten Luftfahrtkatastrophe Österreichs wirft das investigative Sachbuch von Patrick Huber ein brisantes Licht auf den Absturz der Lauda Air Boeing „Mozart“. Am 26. Mai 1991 kamen in Thailand 223 Menschen ums Leben, nachdem sich im Steigflug plötzlich die Schubumkehr öffnete. Während das offizielle Narrativ primär einen Konstruktionsfehler bei Boeing verantwortlich macht, deckt Huber nun durch ein bislang unter Verschluss gehaltenes Gutachten des Experten Prof. Ernst Zeibig auf, dass die Maschine aufgrund technischer Mängel bereits seit Januar 1991 gar nicht mehr hätte abheben dürfen.

©Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend (www.ilf.or.at) Am 26. Mai 1991 kamen in Thailand 223 Menschen ums Leben, nachdem sich im Steigflug plötzlich die Schubumkehr öffnete.

Zeitzeugeninterviews

Die Recherchen stützen sich auf über 1.300 Seiten Dokumente sowie 18 exklusive Zeitzeugen-Interviews, die ein fragwürdiges Bild der damaligen Sicherheitskultur zeichnen. Ehemalige Mitarbeiter berichten von massivem Druck durch Niki Lauda auf das Wartungspersonal und behaupten sogar, dass nach dem Unglück Akten im großen Stil vernichtet worden seien. Zudem wurde der österreichische Sachverständige bei seinen Ermittlungen offenbar von der Fluglinie behindert.

Mahnendes Denkmal

Neben der technischen Aufarbeitung rückt das Buch die menschlichen Schicksale in den Fokus. Hinterbliebene beklagen bis heute eine mangelnde psychologische Betreuung und das Ausbleiben versprochener DNA-Analysen zur Identifizierung der 27 unbekannten Opfer. Da es in Österreich noch immer keine offizielle Erinnerungsstätte für die 223 Toten gibt, dient dieses Werk auch als mahnendes Denkmal gegen das Vergessen.

Informationen zum Buch Format: A5

Seiten: 456 Seiten

Abbildungen: Rund 150 (zum Teil exklusive), mehr als 50 Seiten Farbdruck

ISBN Softcover: 978-3-565290-54-3 / Preis: EUR 38,99 (zzgl. Versand)

ISBN Hardcover: 978-3-565290-34-5 / Preis: EUR 44,99 (zzgl. Versand)

Erhältlich über den Webshop von „Epubli“, alle Buchhandlungen sowie Onlinehändler (Thalia, Manz, Falter Verlag, Amazon).

Über den Autor Patrick Huber ist seit den 1990er Jahren journalistisch tätig und zählt heute zu den profiliertesten Flugexperten Österreichs. Er ist Autor von 25 Sachbüchern zu zivilen und militärischen Themen. Seine Werke über Ramstein und Lockerbie gelten als Standardwerke. Mehr Informationen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 12:06 Uhr aktualisiert