Sechs Fuchswelpen aus Notlagen gerettet

Innerhalb weniger Tage hat das Team insgesamt sechs verwaiste Jungtiere aufgenommen – ein deutlicher Hinweis auf die Herausforderungen, denen Wildtiere im urbanen Raum zunehmend ausgesetzt sind. Einer der Welpen, von den Tierpfleger:innen „Sauron“ genannt, wurde nachts am Wiener Margaretengürtel völlig geschwächt unter der Motorhaube eines Pkw entdeckt. Das Tier konnte geborgen und anschließend von einer Mitarbeiterin von Tierschutz Austria übernommen werden. Zwei weitere Fuchswelpen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Brunn am Gebirge aus einem leeren Pool gerettet, in den sie gestürzt waren.

Geschwächte Jungtiere

Zusätzlich konnte das Team von Tierschutz Austria weitere verwaiste und geschwächte Jungtiere aus dem Bereich Wienerberg sowie aus Gerasdorf sichern. Ein sechster Welpe wurde von einer befreundeten Tierschutzorganisation aus Tirol übernommen und nach Vösendorf gebracht, damit er gemeinsam mit Artgenossen aufwachsen kann. „Dass wir innerhalb so kurzer Zeit gleich mehrere Fuchswelpen aufnehmen, zeigt, wie stark Wildtiere im Siedlungsraum unter Druck stehen“, erklärt Stephan Scheidl, Tierheimleiter bei Tierschutz Austria. „Umso wichtiger ist es, schnell zu handeln und den Tieren eine fachgerechte Versorgung zu ermöglichen.“

©Tierschutz Austria | Sechs Fuchswelpen… ©Tierschutz Austria | …wurden… ©Tierschutz Austria | …gerettet, ©Tierschutz Austria

Jungtiere nicht einfach anfassen

Die Aufzucht von Fuchswelpen stellt besondere Anforderungen: Ziel ist es, die Tiere möglichst ohne enge Bindung an den Menschen großzuziehen. Nur so kann gewährleistet werden, dass sie später erfolgreich ausgewildert werden können und in freier Wildbahn überlebensfähig bleiben. Tierschutz Austria ruft in diesem Zusammenhang auch zur Vorsicht auf: Wer vermeintlich verlassene Wildtiere findet, sollte nicht vorschnell eingreifen, sondern zunächst fachkundigen Rat einholen. Nicht jedes allein aufgefundene Jungtier ist tatsächlich hilfsbedürftig. Gleichzeitig sind die Versorgung und Aufzucht der Tiere mit erheblichem Aufwand verbunden. Tierschutz Austria bittet daher um Unterstützung für die Pflege der Wildtierbabys.