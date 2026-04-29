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/ ©Fotomontage Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen verzweifelten Mann und eine verzweifelte Frau und im Hintergrund Geldscheine.
Ein Internetbetrug in Millionenhöhe konnte durch die österreichischen Behörden aufgedeckt werden.
Österreich
29/04/2026
Millionenbetrug

Fake-Videos von Bundespräsident: 50 Millionen Euro Schaden

Mit Erfolg konnte ein millionenschwerer Internetbetrug durch das Bundeskriminalamt zerschlagen werden.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(208 Wörter)

Ein kriminelles Netzwerk köderte Opfer in ganz Österreich mit gefälschten Videos von promintenten Persönlichkeiten, darunter der Bundespräsident und Armin Wolf. Das Netzwerk betrieb mutmaßlich mehrere Callcenter in der albanischen Hauptstadt Tirana und soll einen finanziellen Schaden von mindestens 50 Millionen Euro verursacht haben. Die Betrugsopfer befanden sich unter anderem in Österreich, Deutschland, Italien, Griechenland, Spanien, Großbritannien und Kanada.

Internationale Zusammenarbeit

„Die internationale Betrugswirtschaft kann nur durch internationale Kooperation der Strafverfolgungsbehörden effektiv zerschlagen werden. Hier ist es uns gelungen eine hochprofessionell organisierte Täterstruktur auszuheben, die nicht nur Österreicher um ihr Geld betrogen hat, sondern auch noch das Vertrauen der Bürger in das höchste Amt des Staates für ihre niedrigen Motive missbraucht hat“, so stellvertretender Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wolfgang Handler. Aufgrund einer Häufung an Taten in Wien im Juni 2023 wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Professionell organisierte Callcenter

Bei einem Zugriff zusammen mit Albanischen Behörden konnten drei Callcenter ausgehoben und neun Privatwohnungen durchsucht werden. Insgesamt Zehn Personen wurden festgenommen und rund 450 Computer, 238 Handys sowie 900.000 Euro in bar sichergestellt. Auch Speichermedien und Datenträger wurden beschlagnahmt. Die Callcenter waren laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft professionell eingerichtet und organisiert, ähnlich mit legitimen Geschäftsstrukturen.

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