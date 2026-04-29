Fake-Videos von Bundespräsident: 50 Millionen Euro Schaden

Ein kriminelles Netzwerk köderte Opfer in ganz Österreich mit gefälschten Videos von promintenten Persönlichkeiten, darunter der Bundespräsident und Armin Wolf. Das Netzwerk betrieb mutmaßlich mehrere Callcenter in der albanischen Hauptstadt Tirana und soll einen finanziellen Schaden von mindestens 50 Millionen Euro verursacht haben. Die Betrugsopfer befanden sich unter anderem in Österreich, Deutschland, Italien, Griechenland, Spanien, Großbritannien und Kanada.

Internationale Zusammenarbeit

„Die internationale Betrugswirtschaft kann nur durch internationale Kooperation der Strafverfolgungsbehörden effektiv zerschlagen werden. Hier ist es uns gelungen eine hochprofessionell organisierte Täterstruktur auszuheben, die nicht nur Österreicher um ihr Geld betrogen hat, sondern auch noch das Vertrauen der Bürger in das höchste Amt des Staates für ihre niedrigen Motive missbraucht hat“, so stellvertretender Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wolfgang Handler. Aufgrund einer Häufung an Taten in Wien im Juni 2023 wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Professionell organisierte Callcenter

Bei einem Zugriff zusammen mit Albanischen Behörden konnten drei Callcenter ausgehoben und neun Privatwohnungen durchsucht werden. Insgesamt Zehn Personen wurden festgenommen und rund 450 Computer, 238 Handys sowie 900.000 Euro in bar sichergestellt. Auch Speichermedien und Datenträger wurden beschlagnahmt. Die Callcenter waren laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft professionell eingerichtet und organisiert, ähnlich mit legitimen Geschäftsstrukturen.