Kurioser Diebstahl: Verkehrszeichen kurz nach Aufstellung verschwunden

In der Nacht verschwinden im Bezirk Gmunden plötzlich zwei Verkehrszeichen, die erst kurz zuvor aufgestellt wurden. Nun ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Was als Sicherheitsmaßnahme gedacht war, endete mit einem kuriosen Vorfall: Unbekannte Täter haben in der Nacht von 27. auf 28. April zwei Verkehrszeichen gestohlen. Diese waren erst am Vortag von der Feuerwehr an der Kreuzung Wagnerstraße/Vöcklabruckerstraße aufgestellt worden.

Täter mit Auto unterwegs

Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter nicht zu Fuß unterwegs gewesen sein. Gegen 21.50 Uhr wurde ein silberner VW Golf im Bereich des Tatortes beobachtet. Es wird vermutet, dass die bislang unbekannte Täterschaft mit diesem Fahrzeug unterwegs war. Warum die Verkehrszeichen entfernt und mitgenommen wurden, ist derzeit unklar. Möglich ist jedoch, dass dadurch auch eine Gefährdung für den Straßenverkehr entstanden ist.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nun richtet sich die Polizei mit einem klaren Appell an die Bevölkerung: Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Fahrzeug geben kann, soll sich melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gmunden unter der Telefonnummer 059133/4100 zu melden.