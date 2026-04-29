Die neue Quizshow „SMART10 Kids“ sucht Kandidaten

Die neue Quizshow „SMART10 Kids“ steht in den Startlöchern! Wer begeistert Quiz-Spiele spielt, immer mehr weiß als alle anderen und dieses Wissen ganz Österreich zeigen möchte, kann sich beim ORF bewerben.

Gesucht werden Kinder zwischen acht und elf Jahren. Bei „SMART10 Kids“ treten Zweier-Teams gegeneinander an, allerdings sind die Quizfragen auf das Alter der Kandidaten angepasst. Die beiden Teams lösen bei jeder Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen. Eine Fragerunde ist beendet, wenn alle zehn Optionen gelöst wurden, beide Teams falsch geantwortet haben oder keines der beiden Teams mehr eine Antwort geben kann oder möchte. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. Das Gewinner-Team bekommt am Ende der Sendung einen Preis.

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Kinder im Alter von acht bis elf Jahren können sich – gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten – unter https://tv.ORF.at/kids zu zweit bewerben. Egal ob Geschwister, Verwandte, Freundinnen und Freunde oder Mitschülerinnen und Mitschüler – wichtig ist die gemeinsame Freude am Quizzen. Die Aufzeichnungen finden Ende August / Anfang September im Marx Palast in Wien statt.