Schock: Fast 1,7 Millionen Österreicher von Armut bedroht

1.699.000 Personen in Österreich waren im Jahr 2025 armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das geht aus der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) von Statistik Austria hervor. Der Anteil Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeter in der Bevölkerung lag bei 18,8 Prozent und war damit um 1,9 Prozentpunkte bzw. 170.000 Personen höher als 2024 (16,9 Prozent).

Das ist das Durchschnittseinkommen eines Haushaltes in Österreich

In Österreich verfügten Privathaushalte im Mittel über 50.709 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr (Median). Um verschieden große Haushalte vergleichbar zu machen, wird das äquivalisierte Nettohaushaltseinkommen berechnet, das im Mittel bei 36.114 Euro lag. Während die Einkommen im Mittel um 8,7 Prozent stiegen, verzeichneten die untersten 10 Prozent der Einkommensverteilung nur ein Plus von 4,7 Prozent – der Anstieg war dort also deutlich geringer als in der Mitte der Gesellschaft. Besonders betroffen sind Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, Arbeitslose, Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Zwar stieg das Haushaltseinkommen im Mittel, jedoch profitierten von diesem Anstieg nicht alle in gleichem Ausmaß.

Bist du mit deinem Lohn/Gehalt zufrieden? Nein! Ja, absolut Könnte mehr sein Ich bin gerade in einer Gehaltsverhandlung deswegen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Seit 2025 angewachsen trotz höherem Haushaltseinkommen

„Der Anteil der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen in Österreich ist 2025 gewachsen – trotz eines deutlichen Anstiegs des mittleren Haushaltseinkommens. Dieses 2024 berechnete Medianeinkommen war um 8,7 Prozent höher als ein Jahr davor, da Löhne, Gehälter, Pensionen und viele Sozialleistungen aufgrund der starken Inflation der Jahre 2022 und 2023 angepasst worden waren. Es konnten jedoch nicht alle Bevölkerungsgruppen von diesem Anstieg in gleicher Weise profitieren“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

©Statistik Austria

Armutsgefährdungsschwelle liegt bei 1.806 Euro

Ein relativ niedriges Einkommen – unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1.806 Euro pro Monat – hatten 1.448.000 Personen. Als erheblich materiell und sozial benachteiligt gelten 261.000 Personen (2,9 Prozent), die sich zentrale Merkmale des täglichen Lebens nicht leisten können. Obwohl dieser Wert leicht gesunken ist, bleibt die Lage für Armutsgefährdete schwierig: 17,8 Prozent der Bevölkerung konnten sich beispielsweise keinen jährlichen Urlaub leisten. Mangelnde Erwerbseinbindung bleibt zudem ein großer Risikofaktor: 6,9 Prozent der unter 65-Jährigen leben in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität. Insgesamt zeigt die Statistik, dass trotz nominell steigender Einkommen die Schere weiter aufgeht und die soziale Ausgrenzung in Österreich zuletzt messbar zugenommen hat.