Fahndung läuft: Nach Tunahan Cetkin wird jetzt international gesucht

Das Bundeskriminalamt und Europol fahnden weltweit nach dem 29-jährigen Tunahan Cetkin. Er gilt als Kopf einer gefährlichen Organisation, die „Gewalt als Dienstleistung“ anbietet.

Wie aus dem aktuellen Fahndungsaufruf von Europol hervorgeht, wird der türkische Staatsbürger Tunahan Cetkin als sogenanntes „High Value Target“ eingestuft. Er steht im Visier der spezialisierten Taskforce GRIMM.

Die Vorwürfe: Mord und „Violence-as-a-Service“

Die Liste der Delikte: Ihm wird vorgeworfen, von seinem Versteck im Ausland aus ein kriminelles Imperium in Deutschland zu steuern. Die Ermittler werfen ihm die Planung und Koordination tödlicher Angriffe vor. Auch soll er eine kriminelle Organisation gebildet haben. Ebenso mit dabei: Drogenhandel und Geldwäsche. Laut Europol ist Cetkin eine Schlüsselfigur im Bereich der organisierten Kriminalität: „Der Verdächtige schafft es, Morde sowie andere schwere Gewalttaten in Deutschland aus dem Ausland zu planen, zu koordinieren und auszuführen“, heißt es auf der Webseite.

Kennst du diesen Mann?

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Cetkin ist ca. 187 cm groß, hat braune Augen und spricht fließend Deutsch und Türkisch. Besonders auffällig sind Narben an seinen Armen und Händen. Hier kannst du Hinweise hinterlassen.