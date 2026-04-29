Cyberangriff auf Eurotax-Mutter Autovista – Systeme kehren schrittweise

Nach dem Ransomware-Angriff auf die Autovista Group (bekannt durch die Datenbank Eurotax) gibt es erste Anzeichen für eine Entspannung.

Auch wenn es derzeit keine Belege für einen Datendiebstahl gibt, raten Experten weiterhin zur Wachsamkeit.

Auch wenn es derzeit keine Belege für einen Datendiebstahl gibt, raten Experten weiterhin zur Wachsamkeit.

Seit mehr als zwei Wochen herrschte in vielen Schadensabteilungen österreichischer Versicherungen Ausnahmezustand. Da der Zugriff auf die Eurotax-Datenbanken – das Rückgrat für Fahrzeugbewertungen und Unfallgutachten – blockiert war, mussten viele Prozesse mühsam manuell erledigt werden. Wir haben berichtet: Eurotax-Blackout: Hacker-Attacke bremst Österreichs Versicherungen aus. Doch nun gibt es ein offizielles Update vom Unternehmen.

Autovista: „Wiederherstellung hat höchste Priorität“

Gegenüber 5 Minuten nahm Autovista nun Stellung zum aktuellen Status der Systeme. Nach den umfassenden Eindämmungsmaßnahmen nach der Cyberattacke läuft der Betrieb in vielen Bereichen wieder an: „Im Rahmen unserer Reaktion auf einen Ransomware-Vorfall haben wir inzwischen viele unserer Produkte und Dienste teilweise oder vollständig wiederhergestellt“, so das Unternehmen. Die verbleibenden Systeme in Europa und Australien sollen laut Autovista unter Einhaltung strenger Sicherheitsprotokolle so schnell wie möglich folgen.

Erleichterung bei Kundendaten

Eine der brennendsten Fragen war bisher, ob sensible Informationen in die Hände der Hacker gelangt sind. Hier gibt das Unternehmen vorerst vorsichtige Entwarnung: Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Anzeichen dafür, dass persönliche Kundendaten betroffen sind, heißt es. Die Untersuchungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. „Wir werden unsere Website weiterhin regelmäßig mit den neuesten Informationen aktualisieren“, so gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert