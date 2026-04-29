E-Auto-Hammer: Regierung plant neue Steuer für Dienstwagen

Bisher galt der sogenannte Null-Sachbezug für E-Autos als das Vorzeigeinstrument, um die Mobilitätswende in Österreich voranzutreiben. Doch damit soll nun Schluss sein: Die Bundesregierung plant die schrittweise Einführung einer Steuer auf die Privatnutzung von E-Dienstfahrzeugen. Laut einem Bericht von Der Standard soll der Sachbezug bis zum Jahr 2028 auf 0,75 Prozent der Anschaffungskosten pro Monat ansteigen.

„Budgettricks statt Klimaschutz“

Die Kritik an dem Vorhaben stark. Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen in einer aktuellen Aussendung: „Das ist kein ausgewogenes Sparpaket, sondern ein Frontalangriff auf die Verkehrswende. Die Regierung sabotiert die Entwicklung für kurzfristige Budgettricks.“ Besonders bitter: Während die Spritpreise durch das Auslaufen der Preisbremse steigen, wird nun auch das Umsteigen auf Stromer finanziell unattraktiver gemacht, heißt es. Laut dem Fachmagazin i-magazin.at greife der Staat oft dort zu, wo Einnahmen leicht erzielbar seien, anstatt echte Strukturreformen in der Verwaltung anzugehen.

Automobilimporteure warnen vor Investitionsstopp

Auch die Wirtschaft smeldet sich zu Wort. Für die Automobilimporteure ist die Sachbezugsbefreiung kein „Privileg für wenige“, sondern ein langfristiger Lohnbestandteil und ein wichtiger Hebel für den Gebrauchtwagenmarkt. Sprecher Günther Kerle betont in einer Aussendung: „Eine Abschaffung oder Einschränkung dieser Regelung würde nicht nur den Umstieg auf emissionsfreie Mobilität bremsen, sondern auch dem Wirtschaftsstandort Österreich schaden.“ Kerle warnt, dass Elektrofahrzeuge einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern leisten. Eine Abschaffung der Steuerbefreiung würde Investitionen verzögern und den Gebrauchtwagenmarkt für Privatpersonen austrocknen, da Dienstwagen oft den Weg in private Haushalte ebnen.

Die Zahlen des Sparpakets

Die Regierung erhofft sich durch die Maßnahme erhebliche Mehreinnahmen für das Budget: Im ersten Jahr wird laut Der Standard mit ungefähr 75 Millionen Euro und mit 2028 mit rund 160 Millionen Euro gerechnet.