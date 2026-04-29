Noch immer keine Einigung in der Chemieindustrie

Keine Einigung, dafür jede Menge Zündstoff: Auch die vierte Verhandlungsrunde für die rund 50.000 Beschäftigten der österreichischen Chemieindustrie endete ohne Ergebnis.

In der heimischen Chemiebranche fliegen die Fetzen. Die heutige vierte Runde brachte laut einer Aussendung der Arbeitgeberseite keine Annäherung. Die Fronten zwischen den Gewerkschaften GPA und PRO-GE sowie den Unternehmen könnten kaum verhärteter sein. Vom 4. bis zum 7. Mai finden in ganz Österreich Betriebsversammlungen statt.

Gewerkschaft: „Einmalzahlung reicht nicht“

Für die Arbeitnehmervertreter Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE) ist das aktuelle Angebot der Arbeitgeber – eine Einmalzahlung von 250 Euro – nicht ausreichend. In ihrer Aussendung stellen sie klar: „Die Preise steigen nachhaltig, daher braucht es auch eine nachhaltige Erhöhung der Löhne und Gehälter. Eine Einmalzahlung wird den Bedürfnissen der Beschäftigten nicht gerecht.“ Die Gewerkschaften kündigen an, die Belegschaften nun über die weitere Vorgangsweise zu beraten. Die „Kampfbereitschaft“ in den Betrieben sei hoch.

Arbeitgeber warnen

Ganz anders sieht das die Gegenseite. Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber warnt in einer Aussendung davor, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland bereits jetzt um rund 12 Prozent teurer bei den Abschlüssen liege. Hohe Energiekosten und eine schwache Nachfrage würden die exportorientierte Branche ohnehin massiv belasten. „Wir sind keine Insel. Wenn sich Österreich weiter verteuert, preisen wir uns aus dem Markt“, so Gruber.

Wie geht es weiter?

Nach den Betriebsversammlungen in der kommenden Woche treffen sich die Verhandler am 8. Mai zur nächsten Runde. „Für die nächste Verhandlungsrunde erwarten wir uns von den Arbeitgebern ein realistisches Angebot auf Augenhöhe, um weitere Eskalationen zu vermeiden“, kündigen die Gewerkschafter abschließend an.