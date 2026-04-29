Lesachtaler Flammen-Inferno: Ermittler geben Ursache bekannt

Nach dem massiven Waldbrand im Lesachtal stehen drei Forstarbeiter im Verdacht, das Feuer durch unsachgemäß entsorgte Zigarettenreste ausgelöst zu haben.

Ein massives Aufgebot an Einsatzkräften war zur Bekämpfung des Brandes notwendig, darunter 21 Feuerwehren mit 210 Mitgliedern, 19 Flughelfer sowie das Rote Kreuz.

Ein massives Aufgebot an Einsatzkräften war zur Bekämpfung des Brandes notwendig, darunter 21 Feuerwehren mit 210 Mitgliedern, 19 Flughelfer sowie das Rote Kreuz.

Nach dem großflächigen Waldbrand im Lesachtal stehen die Ermittlungen zur Brandursache kurz vor dem Abschluss, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch berichtet. Das Landeskriminalamt Kärnten und die Brandverhütungsstelle konnten durch Zeugenaussagen und Luftbildaufnahmen die Brandausbruchstelle am Xaveriberg im Waldgebiet Promeggen lokalisieren. Dort hatten am Tag des Brandausbruches, dem 23. April, Forstarbeiter Aufforstungsarbeiten durchgeführt.

Zigarette als Auslöser?

Die Landespolizeidirektion Kärnten gab dazu bekannt: „Als Brandursache konnten mit hoher Wahrscheinlichkeit der nicht sachgemäße Umgang mit Rauchwarenresten sowie die nicht ordnungsgemäße Entsorgung von Aschenresten der konsumierten Zigaretten im Zuge ihrer Tätigkeit als Forstarbeiter ermittelt werden. Drei serbische Staatsangehörige stehen im Verdacht im Zuge ihrer Tätigkeit als Forstarbeiter eine fahrlässige Feuersbrunst herbeigeführt zu haben.“

Zum Brandereignis

Das Feuer war am Abend des 23. April gegen 21:17 Uhr von Bewohnern der gegenüberliegenden Talseite entdeckt worden. Ein massives Aufgebot an Einsatzkräften war bisher zur Bekämpfung des Brandes notwendig, darunter 21 Feuerwehren mit 210 Mitgliedern, 19 Flughelfer sowie das Rote Kreuz – aktuell werden noch die verbleibenden Glutnester gesucht.. Unterstützt wurden die Arbeiten aus der Luft durch vier Polizeihubschrauber der Einheiten „Libelle“ aus Kärnten, Tirol und Salzburg sowie zwei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres. Am 25. April verstärkte ein weiterer Polizeihubschrauber aus Wien die Flotte. Während die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt noch andauern, lässt sich die genaue Schadenssumme derzeit noch nicht beziffern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 16:36 Uhr aktualisiert