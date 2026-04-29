GeoSphere Austria entwickelt Warnsystem für Sonnenstürme

Was nach Science-Fiction klingt, ist für unsere Infrastruktur eine reale Gefahr: Sonnenstürme. Damit Polarlichter nicht zum Blackout-Szenario werden, tüftelt die GeoSphere Austria nun an einem kommerziellen Warnsystem.

Sonnenstürme sind weit mehr als ein kosmisches Lichtspektakel. Im Extremfall können sie Stromnetze lahmlegen und Navigationssysteme massiv stören. Um Österreichs kritische Infrastruktur zu schützen, startete die GeoSphere Austria im Jänner 2026 eine wegweisende Machbarkeitsstudie zum „Space Weather Alert System“.

ESA-Förderung für österreichische Experten

Das Projekt gehört zu den weltweit führenden Vorhaben im Bereich der Weltraum-Sicherheit. Laut einer aktuellen Aussendung der GeoSphere Austria wurde das System als eines von nur fünf Projekten europaweit von der ESA zur Förderung ausgewählt. Projektleiterin Veronika Haberle erklärt das Ziel der Studie: „Die Machbarkeitsstudie soll klären, welche Daten und Vorhersagen von Energieversorgern und Positionierungsdiensten benötigt werden, um unsere Bevölkerung und Infrastruktur effizient zu schützen und somit auch deutlich Kosten zu vermeiden. Weiters wird geklärt, wie derartige Dienste technisch umsetzbar sind, ob ein wirtschaftliches Potential besteht, und am Ende soll eine konkrete Roadmap zur Planung eines derartigen, wertschöpfenden Space Weather Services für Energieversorger und Positionierungsdienste entstehen“.

Die zwei großen Gefahrenzonen

Blackout-Prävention für Energieversorger

Ein Sonnensturm kann im Stromnetz Gleichströme induzieren, die im schlimmsten Fall Transformatoren zerstören. Erste Vorwarnungen sind bereits ein bis zwei Tage vor dem Eintreffen möglich. Sobald ein Satellit in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung den Sturm registriert, bleiben noch 30 bis 60 Minuten für konkrete Schutzmaßnahmen, bevor die Erde getroffen wird.

Sicherheit für GPS und Navigation

Sonnenstürme stören die Signale von Satellitennavigationssystemen (GNSS). Das betrifft nicht nur das Handy-Navi, sondern vor allem präzise Vermessungsarbeiten und das Bundesheer. Durch das neue Warnsystem können kritische Messungen verschoben oder Fehler im Nachhinein präzise herausgerechnet werden.

Echtzeit-Daten für alle

Bereits jetzt betreibt die GeoSphere Austria das österreichische Space Weather Portal. Dort können Interessierte und betroffene Unternehmen Live-Daten und Vorhersagemodelle abrufen. Das aktuelle Projekt soll diese wissenschaftlichen Daten nun in einen festen, kommerziellen Sicherheitsdienst verwandeln. In Kooperation mit Partnern wie der Austrian Power Grid, der Austro Control und dem Bundesheer soll bis Jänner 2027 eine Roadmap für einen wertschöpfenden Space Weather Service stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 16:38 Uhr aktualisiert