Klimaschutz: Österreichische Ideen erobern Japan und Kanada

Österreich wird zum globalen Vorbild für die Energiewende: Was in heimischen Gemeinden als Pilotprojekt startet, sorgt international für Aufsehen.

Die Konzepte des österreichischen Klima- und Energiefonds entwickeln sich zum internationalen Standard. Laut einer aktuellen Aussendung nutzen Länder wie Japan, Kanada und Tschechien das österreichische Know-how, um eigene nationale Programme aufzubauen.

Japan kopiert österreichische Modellregionen

Besonders beeindruckt zeigt sich Japan. Die Konzepte der „Klima- und Energie-Modellregionen (KEM)“ sowie der „Klimawandelanpassungs-Modellregionen (KLAR!)“ dienen dem japanischen Umweltministerium bereits als direktes Vorbild. Bis 2030 sollen Haushalte und Büros in Japan CO2-frei werden. Wissenschaftlerin Keiko Takahashi betont, dass vor allem die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Österreich eine „wertvolle Inspiration“ für die japanische Verwaltung sei.

Von Montenegro bis Kanada: Fokus auf Energieeffizienz

Auch andere Nationen schicken ihre Experten zur „Nachhilfe“ nach Österreich:

Montenegro: Eine Delegation informierte sich über Sanierungsprojekte wie die über 100 Jahre alten Eisenbahnerhöfe in St. Pölten. Diese dienen nun als internationales Modell für klimaresilientes und leistbares Wohnen.

Eine Delegation informierte sich über Sanierungsprojekte wie die über 100 Jahre alten Eisenbahnerhöfe in St. Pölten. Diese dienen nun als internationales Modell für klimaresilientes und leistbares Wohnen. Kanada: Regierungsvertreter suchten Impulse für Biomasse und integrierte Energiestrategien, um Forschung und regionale Umsetzung besser zu verknüpfen.

Regierungsvertreter suchten Impulse für Biomasse und integrierte Energiestrategien, um Forschung und regionale Umsetzung besser zu verknüpfen. Tschechien: Hier wird im Rahmen eines Interreg-Projekts geprüft, ob das „KLAR!“-Modell eins zu eins auf tschechische Regionen übertragen werden kann.

„Energie ist Standortpolitik“

Für die Bundesregierung ist das internationale Interesse eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer stellt klar: „In Zeiten globaler Energiekrisen zeigt sich, dass Energie Standortpolitik ist – günstige, sichere und saubere Energie entscheidet über Jobs, Investitionen und Wachstum.“ Auch Innovationsminister Peter Hanke freut sich über den Erfolg von Vorzeigeprojekten in Pionierstädten wie St. Pölten: „Wir verfügen in Österreich über ein einzigartiges Netzwerk, das nicht nur dafür sorgt, dass unsere Regionen qualitätsvolle und wirtschaftlich erfolgreiche Lebensräume bleiben, sondern unterstützen uns auch dabei, die Klima- und Energieziele der Bundesregierung zu erreichen“. Für den Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl, ist der Austausch eine Win-win-Situation: „Beide Seiten lernen voneinander, die Grundlage für konkrete Programme, regulative Maßnahmen und langfristige Kooperationen wird geschaffen.“