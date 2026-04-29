Klimaschutz: Österreichische Ideen erobern Japan und Kanada
Österreich wird zum globalen Vorbild für die Energiewende: Was in heimischen Gemeinden als Pilotprojekt startet, sorgt international für Aufsehen.
Die Konzepte des österreichischen Klima- und Energiefonds entwickeln sich zum internationalen Standard. Laut einer aktuellen Aussendung nutzen Länder wie Japan, Kanada und Tschechien das österreichische Know-how, um eigene nationale Programme aufzubauen.
Japan kopiert österreichische Modellregionen
Besonders beeindruckt zeigt sich Japan. Die Konzepte der „Klima- und Energie-Modellregionen (KEM)“ sowie der „Klimawandelanpassungs-Modellregionen (KLAR!)“ dienen dem japanischen Umweltministerium bereits als direktes Vorbild. Bis 2030 sollen Haushalte und Büros in Japan CO2-frei werden. Wissenschaftlerin Keiko Takahashi betont, dass vor allem die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Österreich eine „wertvolle Inspiration“ für die japanische Verwaltung sei.
Von Montenegro bis Kanada: Fokus auf Energieeffizienz
Auch andere Nationen schicken ihre Experten zur „Nachhilfe“ nach Österreich:
- Montenegro: Eine Delegation informierte sich über Sanierungsprojekte wie die über 100 Jahre alten Eisenbahnerhöfe in St. Pölten. Diese dienen nun als internationales Modell für klimaresilientes und leistbares Wohnen.
- Kanada: Regierungsvertreter suchten Impulse für Biomasse und integrierte Energiestrategien, um Forschung und regionale Umsetzung besser zu verknüpfen.
- Tschechien: Hier wird im Rahmen eines Interreg-Projekts geprüft, ob das „KLAR!“-Modell eins zu eins auf tschechische Regionen übertragen werden kann.
„Energie ist Standortpolitik“
Für die Bundesregierung ist das internationale Interesse eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer stellt klar: „In Zeiten globaler Energiekrisen zeigt sich, dass Energie Standortpolitik ist – günstige, sichere und saubere Energie entscheidet über Jobs, Investitionen und Wachstum.“ Auch Innovationsminister Peter Hanke freut sich über den Erfolg von Vorzeigeprojekten in Pionierstädten wie St. Pölten: „Wir verfügen in Österreich über ein einzigartiges Netzwerk, das nicht nur dafür sorgt, dass unsere Regionen qualitätsvolle und wirtschaftlich erfolgreiche Lebensräume bleiben, sondern unterstützen uns auch dabei, die Klima- und Energieziele der Bundesregierung zu erreichen“. Für den Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl, ist der Austausch eine Win-win-Situation: „Beide Seiten lernen voneinander, die Grundlage für konkrete Programme, regulative Maßnahmen und langfristige Kooperationen wird geschaffen.“