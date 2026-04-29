Verhandlung für 60.000 Beschäftigte: Dritte Runde unterbrochen

Im Zentrum des Konflikts stehen stark divergierende Vorstellungen über die angemessene Anpassung der Löhne und Gehälter, heißt es in einer Aussendung. Die Arbeitgeberseite legte ein Angebot vor, das eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1 Prozent vorsieht. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA fordern neben einer deutlichen Erhöhung der Entgelte vor allem Verbesserungen bei den Schichtzulagen sowie soziale Komponenten: Anhebung der Zulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro/Stunde. Anhebung der Zulage für die dritte Schicht auf 5,00 Euro/Stunde. Zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung.

Wie geht es weiter?

Da der neue Kollektivvertrag bereits mit 1. Mai 2026 in Kraft treten sollte, ist der Zeitplan für eine Einigung eng. Die Gewerkschaften haben für den 6. Mai eine Konferenz im Vienna Airport Conference & Innovation Center einberufen. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 18. Mai 2026 angesetzt.