Großbrand in Katsdorf: Brandursache jetzt klar

Bei dem Feuer wurde das Gebäude komplett zerstört. Während einige Tiere gerettet werden konnten, verloren sieben Hühner ihr Leben. Auch die Brandursache wurde nun geklärt.

Meterhohe Flammen haben rund hundert Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden bei einem Brand auf einem Bauernhof in Katsdorf (Bezirk Perg, Oberösterreich) gefordert. Mehr dazu hier: Feuer-Inferno in Katsdorf: 200 Kräfte kämpfen gegen Großbrand.

Akku setzt Bauernhof in Flammen

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden am Mittwochvormittag Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt. Das Ergebnis ist eindeutig: Der Vierkanthof wurde durch den Brand komplett zerstört. Ursache des Feuers war ein neuwertiger Akku eines Akkurasenmähers. Da der Rasenmäher samt geladenem Akku im Holzlager gelagert wurde, konnte sich der Brand schnell auf den gesamten Hof ausbreiten.

Sieben Hühner sterben bei Bauernhofbrand

„Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, betonen die Beamten. Verletzt wurde niemand, allerdings wurden bei dem Feuer sieben Hühner getötet. Drei Hühner und zehn Lämmer konnten durch den Bruder der Besitzerin sowie einen Feuerwehrmann gerettet werden.