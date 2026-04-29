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/ ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen und eine Kerze.
Ein E-Motorradfahrer ist in Hall tödlich verunglückt.
Hall in Tirol
29/04/2026
Ohne Helm:

E-Motorradfahrer prallt gegen Schwerlastregal – tot

Ein Verkehrsunfall auf einem Betriebsgelände forderte am Dienstagabend ein Todesopfer. Ein 47-jähriger Österreicher prallte mit seinem E-Motorrad gegen ein Schwerlastregal und erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Nach Angaben der Polizei lenkte der Mann das Fahrzeug auf dem Firmengelände, wobei er zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er frontal mit einem dortigen Schwerlastregal. „Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette und Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb der 47-Jährige in der Klinik Innsbruck“, so die Tiroler Polizei. „Die Ermittlungen zur Ursachenklärung sind noch im Gange“.

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