Vierfachjackpot: Das sind die Lotto-Zahlen der Ziehung am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 29. April 2026, warten beim Lotto 4 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Am vergangenen Sonntag hätten “6 unter 30” die “sechs Richtigen” bei Lotto bedeutet. Hätten, da es auf keinem der bis Annahmeschluss abgegebenen Tipps die richtige Kombination mit den Zahlen 2, 6, 9, 10, 15, 29 gab. Damit geht es am Mittwoch nun um einen Vierfachjackpot bei Lotto “6 aus 45”, im Jackpottopf für den oder die Sechser liegen dann 4 Millionen Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderierte Ralph Huber-Blechinger.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 29. April 2026 gezogen: Lotto : 4, 6, 9, 12, 18, 31 Zusatzzahl: 39

: 4, 6, 9, 12, 18, 31 LottoPlus : 3, 19, 20, 26, 40, 42

: 3, 19, 20, 26, 40, 42 Joker: 8, 6, 9, 4, 7, 0 *Angaben ohne Gewähr.