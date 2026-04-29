ORF-Mitarbeiter distanzieren sich von internen Skandalen

Eine hohe Zahl an Mitarbeitenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks melden sich zu Wort. Mit der Initiative #NichtMitUns distanzieren sich Mitarbeiter von den jüngsten Skandalen.

Ob Fernsehen, Radio oder Online, ob Sport, Kultur oder Wissenschaft: Tagtäglich produzieren hunderte Journalisten und Programmmacher Content für ein Millionenpublikum. Doch die Ereignisse der vergangenen Wochen und die Berichte über interne Missstände haben in der Belegschaft für Fassungslosigkeit gesorgt.

„Mit Leidenschaft und Freude“

In einem gemeinsamen Statement betonen die Initiatoren, dass sie ihre Arbeit mit großer Leidenschaft verrichten, sich aber nicht länger für Verfehlungen rechtfertigen wollen, mit denen sie nichts zu tun haben. „Wir wollen weiterhin das machen, was wir am besten können: Das beste Programm für unser Publikum“, so auf der Webseite. Die Aktion versteht sich ausdrücklich nicht als offizielle Kampagne des Senders, sondern als private Initiative von Mitarbeitenden.