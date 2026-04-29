Deutschland führt ein: Braucht es in Österreich eine „Kracherl-Steuer“?

Deutschland hat einen neuen Gesetzentwurf für eine Zuckerabgabe geebnet. Während die Konsumentenschutzorganisation foodwatch die Steuer als längst überfälliges Mittel gegen Adipositas fordert, warnt das forum. ernährung heute (f.eh) vor einer Alibiaktion ohne gesundheitlichen Nutzen.

foodwatch: „Österreich schaut bei Zuckerbomben weg“

Nach dem Beschluss des deutschen Bundeskabinetts zur Einführung einer Zuckersteuer fordert foodwatch Österreich nun einen schnellen Nachzug der heimischen Politik. Ein aktueller Produktvergleich der Organisation zeigt eine brisante Tendenz: Viele Softdrinks bekannter Marken (wie Fanta, Mezzo Mix oder Pepsi) enthalten in Österreich deutlich mehr Zucker als das identische Produkt im Nachbarland Deutschland. Bei Fanta liegt der Unterschied etwa bei 2,7 Gramm pro 100 ml. „Während Deutschland handelt, wird hierzulande nichts unternommen, um die Menschen vor den Folgen von zu hohem Zuckerkonsum zu schützen“, kritisiert Miriam Maurer von foodwatch in einer aktuellen Aussendung. Die Organisation verweist auf alarmierende Zahlen: Fast jeder dritte Bub im Volksschulalter ist übergewichtig oder adipös. Eine „Kracherl-Steuer“ nach internationalem Vorbild würde Hersteller zur Reformulierung ihrer Rezepte zwingen und gleichzeitig die hohen volkswirtschaftlichen Kosten ungesunder Ernährung senken.

f.eh: „Zuckersteuer ist fiskalpolitisch nicht zielführend“

Das forum. ernährung heute (f.eh) hält entschieden dagegen. Geschäftsführerin Marlies Gruber bezeichnet die Abgabe als „Alibiaktion“. Die Erfahrung aus Ländern wie Großbritannien zeige zwar, dass der Zuckergehalt in Getränken sinke, die Rate an Übergewicht und Adipositas dadurch jedoch nicht messbar zurückgehe. Laut einer Analyse sparen Erwachsene durch die Steuer täglich nur etwa 21 Kilokalorien ein – was weniger als ein Prozent des Tagesbedarfs entspricht. „Eine Steuer ersetzt keine Ernährungsbildung und kein bewegungsfreundliches Umfeld“, so Gruber in einer aktuellen Aussendung. Entscheidend sei nicht ein einzelner Nährstoff, sondern die Gesamtenergiebilanz. Zudem würden Softdrinks im Schnitt nur drei bis fünf Prozent zur täglichen Energiezufuhr beitragen. Das f.eh plädiert für gezielte Programme für Risikogruppen, bessere Ernährungsbildung und die Förderung eines aktiven Lebensstils.