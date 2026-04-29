Kaiserwetter: Ganz Österreich strahlt am Donnerstag

Ein traumhafter Frühlingstag steht bevor: Laut der aktuellen Prognose der GeoSphere Austria erwartet uns am Donnerstag, dem 30. April, ein nahezu wolkenloser Himmel über ganz Österreich.

„Es scheint verbreitet tagsüber die Sonne, der Himmel ist über weite Strecken sogar nahezu wolkenlos“, so die Experten der GeoSphere Austria. Lokale Frühnebelfelder im Süden und Westen lichten sich rasch. Während es tagsüber angenehm warm wird, herrscht in der Früh „gebietsweise Frost“. Die Temperaturen starten zwischen „minus 5 und plus 4 Grad“, im Waldviertel kann es in exponierten Lagen sogar bis zu „nahe minus 10 Grad“ abkühlen. Über den Tag verteilt klettert das Thermometer auf „11 bis 20 Grad“, wobei der Westen Österreichs die Nase vorn hat. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nordost, in Oberösterreich kann er ab Mittag spürbar auffrischen.

So wird das das Wetter am Berg

Auch Wanderer kommen voll auf ihre Kosten: „Am Donnerstag zeigt sich auf den Bergen ungetrübt die Sonne.“ Eine extrem trockene Luftmasse sorgt laut GeoSphere Austria für eine „herrliche Fernsicht“. Die Temperaturunterschiede am Gipfel sind groß: Während es am Arlberg in 2.000 m Höhe mittags milde „7 Grad“ hat, werden am Schneeberg im Osten frostige „minus 4 Grad“ erreicht.