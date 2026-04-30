Umsatzrückgang in der Industrie: Schlechter Start in das Jahr

Mehr als 82.000 Unternehmen des Bereichs Industrie und Bau verzeichneten laut Statistik Austria im Januar 2026 im vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang von 4,5 Prozent.

„Zu Beginn des Jahres war die Konjunkturlage für den produzierenden Bereich weiterhin angespannt. Im Januar 2026 lagen die Umsätze der österreichischen Industrie- und Bauunternehmen um 4,5 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Im Bau gab es mit −15,8 Prozent einen markanten Umsatzrückgang. […] Auch Beschäftigung und geleistete Arbeitsstunden waren im gesamten produzierenden Bereich rückläufig“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Umsätze unter Vorjahreswert

82.115 Unternehmen des gesamten produzierenden Bereichs realisierten mit 937.994 unselbständig Beschäftigten Umsätze in Höhe von 28,4 Mrd. Euro. Das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent im Vergleich zum Januar 2025. Der Umsatz in der Industrie lag im Januar 2026 mit 25,3 Mrd. Euro nominell um 2,9 Prozent unter dem Niveau vom Januar 2025, der Umsatz im Bau fiel um 15,8 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro. Sowohl in der Industrie als auch im Bau waren die Beschäftigung und die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden rückläufig.

©STATISTIK AUSTRIA.

Produktionen auch betroffen

Auch Produktionsrückgänge in der Industrie konnten im Januar 2026 festgestellt werden. Sieben der Zehn größten Industriebranchen waren davon betroffen. Besonders rückläufig war die Produktion in der Herstellung von Autos und Autoteilen, im Maschinenbau und in der Nahrungs- und Futtermittel Industrie.