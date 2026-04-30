„Nicht sicher für Verzehr“: Mozzarella schneidet im Test schlecht ab

Kleine Mozzarella-Bällchen eignen sich ideal für Snacks und leichte Salate. Ein Test der AK Oberösterreich zeigte jedoch, dass sich in mehr als jeder dritten Packung Keime befinden.

Für den Test wurden 13 Packungen Mini-Mozzarellakugeln gekauft, sachgerecht gelagert und am Ende ihrer Mindesthaltbarkeit mikrobiologisch sowie auch sensorisch untersucht. Bei vier Produkten stimmte das genannte Abtropfgewicht nicht mit dem tatsächlichen Gewicht überein, während acht Produkte mikrobiologisch in Ordnung waren.

„Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet“

Bei vier Produkten wurden im Zuge des Haltbarkeitstests Richtwertüberschreitungen bei Verderbniserregern wie Hefen oder Pseudomonaden festgestellt. Eine Packung Mozzarella-Minis wies derart schwerwiegende Mängel auf, dass sie als „nicht für den menschlichen Verzehr geeignet“ eingestuft wurde. Die massive Überschreitung der Warnwerte sowie auch die übermäßige Anzahl an Verderbniserregern deutet auf Hygienemängel bzw. Fehler bei der Herstellung oder Lagerung hin.

Darauf sollte man achten

Da Mozzarella leicht verdirbt, sollte er möglichst kühl gelagert werden. Im Kühlschrank eignet sich dafür das mittlere Fach. Da die Haltbarkeitsangaben oft zu knapp bemessen sind, sollte man die kleinen Kugeln möglichst vor Ablauf konsumieren. Es empfiehlt sich auch, auf Geruch, Aussehen und Geschmack zu achten. Mozzarella hat in der Regel ein mild milchiges bis leicht säuerliches Aroma, eine elastisch-weiche Konsistenz und eine weiße Farbe. Hat der Käse eine schmierige Konsistenz, schmeckt deutlich sauer, bitter oder hefig, sollte er nicht mehr verzehrt werden. Auch von aufgeblähten Packungen sollte man die Finger lassen.