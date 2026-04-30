Katzen und Hähne ausgesetzt: Pfotenhilfe startet Aufruf

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe hat aktuell zwei wichtige Aufrufe an die Bevölkerung, nachdem drei hilflose Tiere ausgesetzt wurden.

Ein Unbekannter hat am Dienstag, dem 28. April, zwei Hähne in Neumarkt am Wallersee (Salzburg) in einer Schachtel vor einem Einfamilienhaus auf der Straße abgestellt. Der Bewohner hat sie zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen am See (OÖ) gebracht.

Ein Chip kann Probleme lösen

In der Bahnhofstraße in Lengau (OÖ) ist einer Frau eine weiße Katze mit grauen Tigerflecken zugelaufen, hat sich dort einquartiert und wollte nicht mehr weg. Möglicherweise wurde sie bei einem Umzug zurückgelassen oder ist in einen Lieferwagen gesprungen und hat nicht mehr nach Hause gefunden. „Ein registrierter Chip wäre hier wieder sehr hilfreich gewesen, um eine rasche Rückführung zu den Haltern zu ermöglichen. Den aktuellen EU-Parlamentsbeschluss zur Chippflicht mit einer Übergangsfrist von unglaublichen 15 Jahren und weitreichenden Ausnahmen können wir nur als zahnlosen und unwürdigen Kompromiss bezeichnen“, ärgert sich Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler. „Es braucht daher auf nationaler Ebene dringend eine Katzenchippflicht wie bei Hunden, um die Katzenflut und das damit verbundene Leid endlich einzudämmen!“.

Nach § 222 Strafbar In Österreich ist das Aussetzen von Tieren nach § 222 StGB verboten. Zuwiderhandeln kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren sowie Verwaltungsstrafen geahndet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 09:58 Uhr aktualisiert