Großeinsatz in Innsbruck: Wasserrettung fischt Basketball aus dem Inn

Gegen 18.50 Uhr wurde im Bereich der Freiburgerbrücke eine treibende Person im Inn gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, doch die Lage klärte sich rasch.

Noch während der laufenden Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Körper nicht um einen Menschen handelte. Stattdessen trieb ein Basketball im Wasser, der aus der Entfernung für eine Person gehalten worden war.

Noch während der laufenden Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Körper nicht um einen Menschen handelte. Stattdessen trieb ein Basketball im Wasser, der aus der Entfernung für eine Person gehalten worden war.

Ein Notruf hat am Mittwochabend in Innsbruck einen umfangreichen Einsatz ausgelöst. Eine Zeugin meldete gegen 18.50 Uhr, dass sich im Bereich der Freiburgerbrücke eine Person im Inn treiben soll. Innerhalb weniger Minuten rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus.

Großaufgebot rückt zum Inn aus

Polizei, Berufsfeuerwehr, Wasserrettung und Rotes Kreuz starteten sofort eine koordinierte Suchaktion entlang des Flusses. Auch ein Notarzthubschrauber wurde alarmiert, um die Situation aus der Luft zu überprüfen. Die Lage wurde zunächst als potenzieller Notfall eingestuft. Noch während der laufenden Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Körper nicht um einen Menschen handelte. Stattdessen trieb ein Basketball im Wasser, der aus der Entfernung für eine Person gehalten worden war. Die Wasserrettung barg den Ball schließlich aus dem Inn.

Einsatz nach kurzer Zeit beendet

Nachdem die Situation eindeutig geklärt war, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Der Einsatz wurde gegen 19.35 Uhr beendet. Im Einsatz standen drei Polizeistreifen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Wasserrettung, das Rote Kreuz sowie ein Notarzthubschrauber.