Brand am Bauernhof: 170 Feuerwehr kämpfte gegen Flammeninferno

Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Luftenberg an der Donau hat am Mittwochabend einen massiven Feuerwehreinsatz ausgelöst. 170 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, zwei Personen wurden ins Spital gebracht.

Dichter Rauch, meterhohe Flammen und ein Großeinsatz bis tief in die Nacht: In Luftenberg an der Donau (Bezirk Perg) ist am Mittwochabend eine Maschinenhalle auf einem Bauernhof in Brand geraten. Innerhalb kürzester Zeit wurde Alarmstufe 3 ausgelöst. Ausgelöst wurde der Einsatz gegen 20.16 Uhr. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen, die 22-jährige Tochter der Familie reagierte sofort und setzte den Notruf ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits in der Halle ausgebreitet. Ihr 24-jähriger Bruder versuchte noch, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen, jedoch ohne Erfolg.

Familie rettet Maschinen aus brennender Halle

Gemeinsam mit seinem Vater (58) brachte der junge Mann mehrere landwirtschaftliche Geräte ins Freie. Die betroffene Maschinenhalle steht freistehend und ist nicht direkt mit dem Wohnhaus verbunden. In der Halle lagerten unter anderem Diesel, Öl und Gasflaschen. Die Einsatzkräfte mussten daher besonders vorsichtig vorgehen. „Zunächst konnte nur von außen gelöscht werden“, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. Starker Wind erschwerte die Situation zusätzlich und trieb den Rauch bis in angrenzende Wohngebiete. Augenzeugen berichteten, dass die Rauchwolke sogar aus größerer Entfernung sichtbar war.

170 Feuerwehrleute im Dauereinsatz

Insgesamt standen 15 Feuerwehren mit rund 170 Einsatzkräften im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden, auch am Donnerstag waren noch Kräfte zur Brandwache vor Ort. Der Hauseigentümer und sein Sohn wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Weitere Familienmitglieder wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden: Rund 200 Schweine, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, blieben unverletzt.

Serie von Bränden beschäftigt Einsatzkräfte

Der Brand in Luftenberg ist nicht der einzige Großeinsatz in Oberösterreich an diesem Tag gewesen. Bereits in der Nacht zuvor hatte ein Feuer auf einem Bauernhof in Katsdorf mehr als 200 Feuerwehrleute gefordert, 5 Minuten hat berichtet. Auch weitere Brände, darunter ein Lkw-Brand auf der A1 sowie mehrere Flur- und Waldbrände, hielten die Einsatzkräfte in Atem. Experten warnen seit Tagen vor der angespannten Lage. Die anhaltende Trockenheit und Wind gelten als gefährliche Kombination. „Man muss nur in den Wald gehen, um zu merken, wie staubtrocken es ist“, hieß es zuletzt aus dem Landesfeuerwehrkommando.