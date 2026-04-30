Vorsicht bei Dachsanierung: Störung von Schwalbennestern ist strafbar

Dieser Tage kehren die Schwalben und die Mauersegler wieder in ihre Brutgebiete zurück. Dazu warnt jetzt der Kärntner Ornithologe (Vogelexperte) Andreas Kleewein eine Störung der Brutnester ist strafbar.

Während Haussperlinge und Kohlmeisen bereits brüten, sind die Mauersegler gerade erst angekommen. Sie sind höhlenbrütende Vogelarten und beziehen auch Aushölungen an Gebäuden. Vor allem Mauersegler sind sehr brutplatztreu und verlassen sich darauf, dass nach der Rückkehr aus dem Überwinterungsgebiet ihre Bruthöhle noch vorhanden ist.

„Bei Gebäudesanierungen sollte aufgepasst werden …“

Kleewein: „Bei Gebäudesanierungen sollte daher aufgepasst werden, ob in den Aushöhlungen und Spalten nicht bereits Vögel ihr Nest bezogen haben.“ Das Verschließen wäre zu dieser Zeit strafbar, denn in der Kärntner Tierartenschutzverordnung wird dazu festgehalten: „Das Entfernen, Beschädigen oder Zerstören von Brutstätten vollkommen geschützter Tiere ist verboten. “ Kleewein: „Auch die Entfernung von Mehlschwalbennestern, die auf Außenfassaden zu finden sind, ist kein Kavaliersdelikt. Dies ist ebenso strafbar.“

Vorsicht auch bei Spechtlöchern

Gleiches gilt für das Verschließen von Spechtlöchern im Vollwärmeschutz, sollten darin brütende Vogelarten wie z. B. Haussperlinge zu finden sein. Sein Tipp: „Mittels Endoskopkamera sollte vor der Sanierung daher die Höhle untersucht werden und auch die Fotos sollten als Beweis abgespeichert werden. Andernfalls kann es für die ausübende Person und den Auftraggeber möglicherweise ungünstig ausgehen, wenn es zu einer Anzeige kommt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 08:15 Uhr aktualisiert