Fußball-Hammer: ÖFB tauscht Teamchef aus

Am Mittwoch wurde es bekanntgegeben. Alexander Schriebl muss seinen Teamchef-Posten abgeben. Auf ihn folgt der Däne Lars Söndergaard.

Deswegen wurde der Teamchef entlassen

Obwohl die österreichischen Fußballerinnen erst vor elf Tagen mit dem ersten Punktgewinn gegen Deutschland einen historischen Erfolg feierten, wurde Teamchef Alexander Schriebl am Mittwoch entlassen. Ausschlaggebend für die Entscheidung von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel war die unzureichende Bilanz von lediglich drei Siegen aus 14 Begegnungen. Schöttel begründete den Schritt im ORF-Interview zudem damit, dass es unter Schriebl nicht gelungen sei, das Team zu einer homogenen Einheit zu formen. Nun soll der erfahrene Lars Söndergaard die Mannschaft übernehmen und den notwendigen Zusammenhalt wiederherstellen.

Das ist Lars Söndergaard

Mit dem 67-jährigen Lars Söndergaard setzt der ÖFB auf einen Fachmann, der die aktuelle Krise beenden und das Team zurück in die Spur führen soll. Seine größte Stärke liegt in seiner langen Erfahrung: Er ist im österreichischen Fußball durch Stationen bei Vereinen wie Austria Salzburg, Austria Wien und Wacker Innsbruck bekannt. Zudem bringt er professionelle Kenntnisse aus dem Frauenfußball mit, nachdem er die dänische Nationalmannschaft sechs Jahre lang betreute, sie zur Europameisterschaft 2022 begleitete und 2018 sogar bis ins WM-Achtelfinale führte.