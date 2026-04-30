Comeback von Christa Kummer: Nach Aus beim ORF zurück in neuer Sendung

Nachdem ihr Vertrag im September 2025 nicht verlängert wurde, wurde bekannt, dass die beliebte Wetterfee Christa Kummer den ORF verlässt. Nun feiert sie ihr Comeback - doch diesmal in einem TV-Event.

Christa Kummer ist 1964 in Wien geboren und ist eine Österreichische Fernsehmoderatorin. Seit März 1995 moderierte sie als erste Frau in Österreich das Wetter des ORF. Mit ihrem Charm und ihren ikonischen High-Heels war Kummer über drei Jahrzehnte lang das Gesicht des ORF-Wetters und begeisterte das Publikum in ganz Österreich. Als 2025 bekannt wurde, dass sie den ORF verlässt, war der Schock unter Fans umso größer. Mit kurzen Auftritten wie etwa beim ORF-Jahresrückblick war sie immer wieder zu sehen und sorgte für Begeisterung.

Comeback in Sondersendung

Ab 9. Mai gibt Christa Kummer jedoch ein Comeback. Sie ist nämlich teil der neuen ESC Sondersendung des ORF: „Song Contest Wurlitzer“. Diese Sendung feiert das 70-Jährige Jubiläum des Eurovision Song Contest und blickt auf die größten Hits der ESC-Geschichte zurück. Neben Kummer sitzen auch andere prominente Gäste wie Kristina Sprenger, Alfons Haider und Armin Assinger in den Reihen. Für Zuschauer ist es ein Wiedersehen mit einer Frau, die über 30 Jahre lang das Fernsehen geprägt hat.