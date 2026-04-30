Explosionsgefahr in Salzburg: Umfeld evakuiert

Bei Werkstattarbeiten in Weitwörth, Salzburg, entzündete sich eine Acetylenflasche Dadurch gab es eine Explosionsgefahr.

Zu einer Explosionsgefahr kam es am Mittwoch in Salzburg.

Zu einer Explosionsgefahr kam es am Mittwoch in Salzburg.

Am 29. April kam es im Zuge von Arbeiten in einer Werkstätte im Gemeindegebiet von Weitwörth zur Entzündung einer Acetylenflasche. Aufgrund der Explosionsgefahr wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet und das Umfeld evakuiert.

Cobra hinzugezogen

In Erwägung weiterer Maßnahmen wurde auch das Einsatzkommando Cobra beigezogen. Letztlich wurde die Gasflasche durch die Feuerwehr kontrolliert, gekühlt und gesichert. Verletzt wurde niemand. Als wahrscheinliche Brandursache wurde ein Rückbrand in der Schlauchleitung eines Schweißgerätes festgestellt.