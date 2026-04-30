Explosionsgefahr in Salzburg: Umfeld evakuiert
Bei Werkstattarbeiten in Weitwörth, Salzburg, entzündete sich eine Acetylenflasche Dadurch gab es eine Explosionsgefahr.
Am 29. April kam es im Zuge von Arbeiten in einer Werkstätte im Gemeindegebiet von Weitwörth zur Entzündung einer Acetylenflasche. Aufgrund der Explosionsgefahr wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet und das Umfeld evakuiert.
Cobra hinzugezogen
In Erwägung weiterer Maßnahmen wurde auch das Einsatzkommando Cobra beigezogen. Letztlich wurde die Gasflasche durch die Feuerwehr kontrolliert, gekühlt und gesichert. Verletzt wurde niemand. Als wahrscheinliche Brandursache wurde ein Rückbrand in der Schlauchleitung eines Schweißgerätes festgestellt.
Was ist Acyleten?
Acetylen ist ein farbloses, hochentzündliches Gas mit einem knoblauchähnlichen Geruch. In Gasflaschen wird es nicht einfach unter Druck verflüssigt (da es sonst explodieren würde), sondern in einem speziellen Lösungsmittel (meist Aceton) auf einer porösen Masse gelöst gespeichert.
Warum ist eine brennende Acetylenflasche so gefährlich?
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Der „Zersetzungs-Teufelskreis“: Acetylen ist energetisch sehr instabil. Wenn die Flasche durch Feuer oder einen Flammenrückschlag erhitzt wird, kann im Inneren eine chemische Selbstzersetzung starten. Dabei zerfällt das Gas in Kohlenstoff und Wasserstoff – ein Prozess, der enorme Hitze und Druck erzeugt, ganz ohne Sauerstoffzufuhr von außen.
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Explosionsgefahr (BLEVE): Die Zersetzung kann Stunden nach dem eigentlichen Brand noch ablaufen. Der Druck steigt so stark an, dass die Flasche wie eine Bombe zerbersten kann. Die Splitterwirkung und der Feuerball sind verheerend.
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Schwierige Kühlung: Eine erhitzte Flasche muss über einen extrem langen Zeitraum (oft 24 Stunden oder mehr) aus sicherer Entfernung mit Wasser gekühlt werden, da die Hitze im Inneren der porösen Masse nur sehr langsam entweicht.
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Evakuierungsradius: Wegen der unberechenbaren Explosionsgefahr müssen Einsatzkräfte oft großräumige Sperrzonen (meist 200 bis 300 Meter) einrichten.
Wichtig: Wenn eine Acetylenflasche brennt oder starker Hitze ausgesetzt war, niemals versuchen, sie selbst zu löschen. Sofort den Bereich evakuieren und die Feuerwehr (122) rufen!