„Herzlos ausgesetzt“: Zwei Hähne und eine Katze geben Rätsel auf

Zwei Hähne, einfach in eine Schachtel gesetzt und auf der Straße abgestellt. Eine Katze, die sich fremden Menschen anschließt, als hätte sie niemanden mehr. Was bleibt, ist die Frage: Wie kann man ein Tier einfach zurücklassen? In Neumarkt am Wallersee wurden am Dienstag zwei Hähne entdeckt, zurückgelassen vor einem Einfamilienhaus, eingesperrt in einer Schachtel. Ein Unbekannter hatte die Tiere dort einfach abgestellt. Der Bewohner brachte sie zur Pfotenhilfe nach Lochen, wo sie nun versorgt werden. Für die Tierschützer ist klar: Das war kein Versehen. Tiere auszusetzen ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbar.

©PFOTENHILFE Zwei Hähne, einfach in eine Schachtel gesetzt und auf der Straße abgestellt.

Katze sucht Anschluss und ihr Zuhause

Auch in Lengau wurde eine Katze einfach ausgesetzt. Die weiße Katze mit grauen Tigerflecken ist einer Frau zugelaufen und geblieben. Sie suchte Nähe, ließ sich nicht mehr vertreiben, als würde sie genau dort Sicherheit finden. Die Katze ist kastriert, gepflegt und offensichtlich an Menschen gewöhnt. Alles deutet darauf hin, dass sie ein Zuhause hat oder hatte. Was mit der Katze passiert ist, bleibt unklar. Für die Pfotenhilfe sind solche Fälle Alltag und jedes Mal aufs Neue belastend. Besonders bitter: Mit einem registrierten Chip hätte die Katze längst identifiziert und zurückgebracht werden können. Doch genau daran hapert es häufig. Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler findet deutliche Worte: „Ein registrierter Chip wäre hier wieder sehr hilfreich gewesen, um eine rasche Rückführung zu den Haltern zu ermöglichen.“

„Zahnloser Kompromiss“

Auch auf politischer Ebene sieht man Handlungsbedarf. Den jüngsten Beschluss des EU-Parlaments zur verpflichtenden Kennzeichnung von Katzen bewertet Stadler kritisch: „Den aktuellen EU-Parlamentsbeschluss zur Chippflicht mit einer Übergangsfrist von unglaublichen 15 Jahren und weitreichenden Ausnahmen können wir nur als zahnlosen und unwürdigen Kompromiss bezeichnen.“ Die Pfotenhilfe hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht erkennt jemand die Katze oder weiß, wo die Hähne herkommen.