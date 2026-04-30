Tödlicher Unfall mit E-Scooter: 12-Jährige stirbt noch am Unfallort

Zu einer Unfalltragödie kam es am Mittwochabend in Oberndorf an der Melk. Ein erst 12-jähriges Mädchen verlor dabei ihr Leben.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am 29. April 2026, gegen 17.55 Uhr, auf der B29 im Gemeindegebiet von Oberndorf an der Melk, Niederösterreich. Ein erst 12-jähriges Mädchen verlor dabei ihr Leben. Eine weitere 12-Jährige wurde schwer verletzt.

Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs lenkte einen Pkw auf der B29 aus Richtung Diesendorf kommend, in Fahrtrichtung Oberndorf an der Melk. Zur gleichen Zeit fuhren zwei Mädchen im Alter von 12 Jahren (beide aus dem Bezirk Melk) auf einem E-Scooter auf der L6140. Im Kreuzungsbereich der B29 dürfte die Lenkerin des E-Scooters angehalten haben, anschließend in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, um links in Richtung Diesendorf einzubiegen. Der 23-Jährige habe noch eine Vollbremsung samt einem Ausweichmanöver eingeleitet, jedoch kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem E-Scooter.

12-Jährige verstarb noch am Unfallort

Durch den Zusammenstoß wurde die Lenkerin des E-Scooters schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Linz geflogen. Die Mitfahrerin des E-Scooters erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 23-jährige Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 09:12 Uhr aktualisiert