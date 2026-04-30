Teuerungen in Österreich: Sprit- und Heizölpreise als „Inflationstreiber”

Wie es laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria heißt, beträgt die Inflationsrate für April 2026 voraussichtlich 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat März steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,3 Prozent.

Die Inflationsrate wird im April 2026 laut Schätzung 3,3 Prozent betragen, nach 3,2 Prozent im März. „Dabei beeinflusst die geopolitische Lage die Teuerung weiterhin merklich. Das zeigt sich vor allem bei Treibstoffen und Heizöl. Die Energiepreise lagen um insgesamt 10,7 Prozent über dem Niveau von April 2025, im März hatten sie sich im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent erhöht“, teilt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria mit.

Spritpreisbremse als Preisdämpfer

Preisdämpfend wirkte die im April 2026 eingeführte Spritpreisbremse. Sie senkte die Preise für Benzin und Diesel um bis zu 10 Cent pro Liter. Dadurch fiel die Inflation um bis zu 0,2 Prozentpunkte niedriger aus, heißt es weiter. „Der im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen frühere Ostertermin wirkte in ähnlichem Ausmaß preisdämpfend auf Pauschalreisen. Auch aus diesem Grund stiegen die Dienstleistungspreise als wichtigster Inflationstreiber mit 3,9 Prozent deutlich schwächer als im März, als noch ein Plus von 4,5 Prozennt verzeichnet worden war“, so Lenk. Die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol wurden um 2,7 Prozent angehoben, etwas kräftiger als im März mit einem Plus von 2,4 Prozent.

Österreich: Inflation gestiegen

Eine Schnelleinschätzung der Statistik Austria zeigt einen Verbraucherpreisindex für den Montag April um plus 3,3 Prozent zum Vorjahresmonat und plus 0,3 Prozent zum Vormonat. Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen findest du auf der Website.