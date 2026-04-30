Feuerwehr rettete Person aus verrauchter Wohnung

Nach einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus am Stadtplatz in Vöcklabruck musste die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag ausrücken. Die Floriani retteten eine Person aus der verrauchten Wohnung.

Laut ersten Informationen war ein Brandgeruch wahrnehmbar sowie ein Rauchmelder aus dem ersten Obergeschoss zu hören. In der betroffenen Wohnung befand sich laut der Feuerwehr noch eine Person.

Am Herd vergessen

Die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck verschaffte sich Zugang zur Wohnung und konnte nach kurzer Zeit feststellen, dass angebranntes Essen auf dem Herd die Ursache für die Rauchentwicklung war. Im Schlafzimmer der Wohnung konnte eine Person vorgefunden werden. Der Bewohner wurde umgehend aus der Wohnung evakuiert und den Erstversorgern des Roten Kreuzes übergeben. Die Person blieb unverletzt und konnte im Anschluss wieder in die Wohnung zurückkehren, so die Feuerwehr Vöcklabruck.