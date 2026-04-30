Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein kaputtes Sparschwein vor verschiedenen Kleidungsstücken.
Die FOP Immobilienbesitz beta GmbH hat ein Sanierungsverfahren laufen.
Parndorf
30/04/2026
Sanierungsverfahren

68 Millionen Euro Schulden: Insolvenz rund um Fashion Outlet Parndorf

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der FOP Immobilienbesitz beta GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Eisenstadt beantragt wurde.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

Das Unternehmen beschäftigt sich rein mit der Vermietung des Fashion Outlet Parndorf Bauteil beta. Aufgrund der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation, die durch leerstehende Geschäftsflächen infolge anderer Insolvenzen und einen schleppenden Vermietungsprozess geprägt ist, geriet die Antragstellerin in einen Liquiditätsengpass.

68 Millionen Verbindlichkeiten

Dienstnehmer sind keine betroffen. Die Gesellschaft ist Eigentümerin der Liegenschaft in Parndorf, wobei die genauen Vermögensverhältnisse sowie die Werthaltigkeit offener Forderungen erst im Zuge des Verfahrens durch die Insolvenzverwaltung und Gutachter geprüft werden müssen. Laut eigenen Angaben belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 68 Millionen Euro, wovon 29 Millionen Euro auf die finanzierende Bank entfallen; insgesamt sind 17 Gläubiger betroffen.

Fortführung ist geplant

Die Antragstellerin beabsichtigt die Fortführung des Unternehmens und bietet den Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an, zahlbar binnen zwei Jahren aus den künftigen Erträgen. Der AKV prüft nun die Realisierbarkeit dieses Vorschlags und eine mögliche Verbesserung der Mindestquote.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: