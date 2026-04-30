Joker-Pech: Fehlendes „Ja“ kostet Tipper ein kleines Vermögen

Auch am gestrigen Mittwochabend wurde der Jackpot bei Lotto “6 aus 45” erneut nicht geknackt. Ein Steirer und ein Niederösterreicher dürfen sich aber freuen.

Damit geht es am Freitag nun um den vierten Fünffachjackpot des Jahres. Im Topf für den oder die Sechser liegen dann 5 Millionen Euro. Die nächste Ziehung am Freitag ist zugleich wieder eine Bonus-Ziehung, bei der unter allen mitspielenenden Tipps ein Extra Gewinn in Höhe von 30.000 Euro verlost wird.

Oberösterreicher gewinnen

Am Mittwoch hatten zwei Spielteilnehmer jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl auf ihrem Tippschein stehen, beide Gewinne gehen nach Oberösterreich. Ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde via Quicktipp erzielt, der zweite händisch auf einem Lotto Normalschein getippt.

LottoPlus auch kein Sechser

Bei der LottoPlus Ziehung am Mittwoch gab es ebenfalls keinen Sechser. Hiervon profitieren allerdings die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt, jeder der 68 LottoPlus Fünfer erhält mehr 5.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 150.000 Euro.

Tipper kreuzt „Ja“ nicht an

Beim Joker gab es in der vergangenen Runde drei Tippscheine mit der richtigen Joker-Kombination, allerdings war nur auf zwei davon auch das “Ja” angekreuzt. Je ein Gewinn zu mehr als 216.000 Euro geht dafür einmal in die Steiermark und einmal nach Niederösterreich. Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.