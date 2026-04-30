Insolvenz einer Photovoltaik-Firma

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 90.000 Euro, wobei Gläubiger ihre Forderungen ab sofort und noch bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 18. Juni 2026 über den KSV1870 anmelden können. Das Verfahren kam durch einen Eigenantrag sowie den Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers zustande, da ein erheblicher Auftragsrückgang und die daraus resultierende geringe Personalauslastung dazu führten, dass die laufenden Kosten trotz Stabilisierungsmaßnahmen nicht mehr gedeckt werden konnten.

Ob das Unternehmen weitergeführt wird, ist noch unklar

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Horst Lumper aus Bregenz bestellt, der nun kurzfristig über eine mögliche Fortführung des Unternehmens entscheiden muss, während die erste Prüfungstagsatzung für den 2. Juli 2026 angesetzt wurde. Der KSV1870 unterstützt diesen Prozess als führende Wirtschaftsplattform und Gläubigerschutzverband, der durch Insolvenzvertretungen und Bonitätsauskünfte zur Risikominimierung und zum Werterhalt der österreichischen Wirtschaft beiträgt. Ob von der Schuldnerin eine Unternehmensfortführung und in weiterer Folge eine Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplanes beabsichtigt ist, kann im Moment noch nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt.