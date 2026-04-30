Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wasserhahn und eine Meldung für Trinkwasserverunreinigung
In Niederösterreich wurde durch einen Rohrbruch das Trinkwasser verunreinigt.
Niederösterreich
30/04/2026
Verunreinigt

Wasserverunreinigung in Artstetten: Maßnahmen sind gefordert

Nach einem Wasserrohrbruch am 29. April um 23.30 Uhr warnt die Gemeinde Artstetten-Pöbring nun vor einer Trinkwasserverunreinigung. Das musst du beachten:

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Als Ersatzleitung dienen nun Feuerwehrschläuche, die eigens für diesen Notfall errichten wurden. Bis ein Befund vorliegt, der die Trinkwasserqualität wieder bestätigt, darf das Wasser als Vorsichtsmaßnahme nur nach sicherer Desinfektion (z. B. mindestens 3-minütiges Kochen bei Siedetemperatur) als Trinkwasser verwendet werden.

Poolfüllen könnte Wasserversorgung beeinträchtigen

Zurzeit gibt es noch genügend Wasservolumen. Sollte jedoch in den nächsten Tagen ein unkoordiniertes und übermäßiges Befüllen von Pools stattfinden, kann die Wasserversorgung zum kommenden Wochenende nicht mehr sichergestellt werden. Daher wird dringend geraten, das Poolfüllen nur in Abstimmung und nach Freigabe durch die Gemeindearbeiter durchzuführen.

Nicht von den Maßnahmen betroffen

  • Fritzelsdorf
  • Schwarzau
  • Oberndorf
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: