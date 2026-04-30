Wasserverunreinigung in Artstetten: Maßnahmen sind gefordert

Nach einem Wasserrohrbruch am 29. April um 23.30 Uhr warnt die Gemeinde Artstetten-Pöbring nun vor einer Trinkwasserverunreinigung. Das musst du beachten:

Als Ersatzleitung dienen nun Feuerwehrschläuche, die eigens für diesen Notfall errichten wurden. Bis ein Befund vorliegt, der die Trinkwasserqualität wieder bestätigt, darf das Wasser als Vorsichtsmaßnahme nur nach sicherer Desinfektion (z. B. mindestens 3-minütiges Kochen bei Siedetemperatur) als Trinkwasser verwendet werden.

Poolfüllen könnte Wasserversorgung beeinträchtigen

Zurzeit gibt es noch genügend Wasservolumen. Sollte jedoch in den nächsten Tagen ein unkoordiniertes und übermäßiges Befüllen von Pools stattfinden, kann die Wasserversorgung zum kommenden Wochenende nicht mehr sichergestellt werden. Daher wird dringend geraten, das Poolfüllen nur in Abstimmung und nach Freigabe durch die Gemeindearbeiter durchzuführen.