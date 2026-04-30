Neue Regeln und Co. im Mai: Das alles ändert sich für Österreicher

Der Mai 2026 bringt den Österreichern einige Änderungen mit sich. So verschärfen sich für E-Scooterfahrer die Regelungen.

Der Mai gilt als der Wonnemonat und bringt hoffentlich viel Sonnenschein mit sich. Aber er bringt auch Änderungen für Österreicher. So werden die Regeln für E-Fahrzeuge verschärft.

Ab 1. Mai strengere Regeln in Österreich

Mit dem 1. Mai 2026 treten in Österreich strengere Vorschriften für E-Scooter-Fahrer in Kraft, die durch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung insbesondere die technische Ausstattung und den Schutz jüngerer Nutzer fokussieren. Eine wesentliche Neuerung ist die verpflichtende Ausrüstung aller Fahrzeuge mit Blinkern an den Lenkgriffen, um Abbiegevorgänge klarer anzuzeigen. Diese Maßnahmen sowie zusätzliche Sicherheitsregeln für Jugendliche zielen darauf ab, das Unfallrisiko im urbanen Verkehr nachhaltig zu senken und die allgemeine Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Neue Regeln auf der Straße (StVO-Reform): Helmpflicht für unter 16-Jährige

Nur eine Person pro Scooter erlaubt

Transport von Gegenständen verboten

Alkoholgrenze von 0,5 Promille

Pflicht für Klingel und Blinklichter

Vor allem junge Verkehrsteilnehmer sollen so besser geschützt werden.

Diese Verschärfungen treten ab 1. Mai in Kraft. Führerschein-Erleichterung: Wer bei der Prüfung durchfällt, darf nun schon nach 12 Tagen (statt bisher 14) erneut antreten. Wer beim Schummeln erwischt wird, ist dafür deutlich länger gesperrt (18 statt 9 Monate).

Weitere Änderung im Mai

Ab Mai 2026 ändert sich etwas bei der Abrechnung der Sekundärtransporte – also jener Transporte zwischen Krankenanstalten. Bisher gab es für Sekundärtransporte (das sind Krankentransporte von einem Krankenhaus in ein anderes, zum Beispiel für eine spezielle Untersuchung oder Verlegung) zwei verschiedene Wege, wie das Geld geflossen ist. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sagt nun: Wir zahlen den Krankenhäusern sowieso schon sechs Milliarden Euro pro Jahr für deren gesamte Finanzierung. In diesem riesigen Betrag ist das Geld für diese Transporte eigentlich schon enthalten. Deshalb wird ab dem 1. Mai nicht mehr extra über die Versicherung abgerechnet, sondern die Krankenhäuser müssen das direkt untereinander oder mit ihren Trägern klären. Für dich als Patient ändert sich nichts: Der Transport findet weiterhin statt und kostet dich nichts extra.

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Lohnabrechnungen müssen korrigiert werden

Laut der gesetzlichen Regelung (festgehalten im Budgetbegleitgesetz 2026) müssen Arbeitgeber die Lohnabrechnungen für die Monate Januar bis April bis spätestens 31. Mai 2026 korrigieren. Das bedeutet, dass viele Arbeitnehmer die steuerfreien Beträge für das erste Drittel des Jahres gesammelt als Nachzahlung mit dem Maigehalt erhalten.

Steuern & Lohnverrechnung: Für Arbeitnehmer gibt es gute Nachrichten bezüglich der Lohnabrechnung, die spätestens bis zum 31. Mai 2026 umgesetzt sein muss: Feiertagsarbeit: Diese ist nun bis zu 400 Euro monatlich steuerfrei. Überstunden: Der erhöhte Freibetrag (bis zu 170 Euro für die ersten 15 Überstunden) wurde verlängert. Aufrollung: Arbeitgeber müssen die Lohnverrechnung für die ersten Monate des Jahres (Januar bis April) bis Ende Mai korrigieren, damit du die steuerlichen Begünstigungen rückwirkend erhältst.

Mai voller Feiertage

Der Mai 2026 ist ein Paradies für alle, die gerne frei haben. Da der 1. Mai auf einen Freitag fällt, startet der Monat direkt mit einem langen Wochenende. Aber auch weitere Feiertage verschönern den Wonnemonat für viele.