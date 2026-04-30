Staus und Ausflugsverkehr am verlängerten Wochenende

Der 1. Mai ist der "Tag der Arbeit". Dieses verlängerte Wochenende wird auch Auswirkungen auf den Verkehr auf Autobahnen haben.

Das ASFINAG-Verkehrsmanagement rechnet bereits ab Donnerstagnachmittag mit starkem Ausflugsverkehr rund um die Ballungszentren. Am Freitag steigt auch das österreichische Cup-Finale in Klagenfurt. Bei der An- und Abreise der Fans ist mit Verzögerungen auf der A2 Südautobahn im Bereich Klagenfurt-West zu rechnen.

Große Übung

Am Samstag, den 2. Mai, findet im Tunnel Vösendorf auf der S1 Wiener Außenring Schnellstraße die alle vier Jahre vorgeschriebene Übung der Einsatzkräfte statt. Diese wird dafür von 22 bis 5 Uhr früh zwischen Vorarlberger Allee und Knoten Vösendorf in beiden Richtungen gesperrt.

Wartung der Tunnelkette Semmering

Von Montag, den 4. Mai, bis Donnerstag, den 7. Mai, wird die Tunnelkette Semmering gereinigt und gewartet. Der Verkehr muss dafür jeweils zwischen 20 und 5 Uhr früh über die parallel führende Landesstraße umgeleitet werden. In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai werden die Tunnel im Raum Bruck an der Mur gereinigt. Zwischen Kapfenberg und Leoben wird der Verkehr abschnittsweise jeweils zwischen 20 Uhr und spätestens 5 Uhr über die parallel verlaufende B116 umgeleitet.