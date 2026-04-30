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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Turracher Höhe.
Generaldirektor Christian Scherer verlässt auf eigenen Wunsch den ÖSV.
Österreich
30/04/2026
Skiverband

Christian Scherer verlässt den ÖSV

Am letzten Tag seines Geschäftsjahres gibt der Österreichische Skiverband ÖSV bekannt, dass Christian Scherer im Herbst den Verband verlässt. Nun wird ein neuer Generalsekretär gesucht.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Scherer verlässt den Verband auf eigenen Wunsch um sich neuen Herausforderungen in der Wirtschaft zu stellen. „“Christian hat unseren Verband auch in herausfordernden Zeiten mit bemerkenswerter Ruhe geführt und damit eine starke wirtschaftliche Basis für die kommenden Jahre geschaffen“, so Geschäftsführer Mario Stecher.

Führung mit Erfolg

Es ist unter seiner Führung gelungen, eine erfolgreiche Basis für eine positive Entwicklung zu schaffen und diese zu stabilisieren. Die Kernaufgaben des künftigen Generaldirektors liegen weiterhin vor allem in den kommerziellen Bereichen sowie der strategischen Positionierung des ÖSV.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 11:27 Uhr aktualisiert
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