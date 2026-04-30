Alkolenker nicht ansprechbar: Airbag ausgelöst, nur auf Felgen unterwegs

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten Polizisten in Maria Enzersdorf, Niederösterreich. Ein Alkolenker fuhr auf Felgen davon, hielt dann auf dem Parkplatz und war nicht mehr ansprechbar.

Bedienstete der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf wurden am 28. April 2026, gegen 16 Uhr, kurz nach dem Ortsbeginn von Brunn am Gebirge auf ein Auto aufmerksam, der lediglich auf der Felge fuhr und dadurch massive Schäden auf der Fahrbahn verursachte. Die Polizistinnen und Polizisten versuchten den Lenker mittels Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten.

Lenker war nicht mehr ansprechbar

Der Lenker setzte seine Fahrt zunächst fort und hielt schlussendlich auf einem Parkplatz. Der Airbag des Fahrzeuges war ausgelöst und der Lenker war nicht ansprechbar. Der 42-jährige Mann aus Wien wurde durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden verbracht. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs wurde dort eine klinische Untersuchung durchgeführt.

Zwei Unfälle verursacht

Die Erhebungen der Bediensteten der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge ergaben, dass der Mann sein Fahrzeug von Guntramsdorf in Richtung Wien gelenkt habe. Dabei soll er mindestens zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden und Fahrerflucht (in Brunn am Gebirge und Wr. Neudorf) begangen haben. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 42-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert