4-Jähriger von Auto erfasst: Kind schwer verletzt ins Spital geflogen

Am Mittwochabend wurde in Moosbach (Bezirk Braunau) ein 4-jähriger Bub von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Das Kind musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz geflogen werden.

Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen.

Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Ortsgebiet. Laut ersten Informationen lief der Bub aus der Garage seines Elternhauses auf die Straße.

Offenbar wollte er auf die gegenüberliegende Wiese gelangen. Dabei trat er hinter einem parkenden Auto hervor, genau in dem Moment, als ein Autolenker aus dem Bezirk Braunau vorbeifuhr.

Keine Chance zu reagieren

Durch das parkende Fahrzeug war die Sicht eingeschränkt. Der Lenker konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Jungen.

Der 4-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Details vor.