Ultimatum am 4. Mai: Warnstreiks bei Banken stehen kurz bevor

Aufgrund der stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 68.000 Beschäftigten des Finanzsektors fanden diese Woche über hundert Betriebsversammlungen in ganz Österreich statt.

Die anhaltende Blockadehaltung der Arbeitgeber führt angesichts der Milliardengewinne der Branche zu großem Unverständnis bei den Beschäftigten. Zahlreiche Belegschaften haben daher vorsorglich Streikbeschlüsse gefasst. Kommt es am 4. Mai erneut zu keiner Einigung, stehen gewerkschaftliche Maßnahmen bis hin zu ersten Warnstreiks bevor.

Zwölf Milliarden Gewinn

„Für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ist es nicht nachvollziehbar, warum die Arbeitgeber in einem Jahr mit fast zwölf Milliarden Euro an Gewinnen den Teuerungsausgleich für die eigene Belegschaft verweigern“, berichtet Wolfgang Pischinger, Chefverhandler der Gewerkschaft GPA und Zentralbetriebsrat der OBERBANK. Dementsprechend groß sei auch die Bereitschaft der Beschäftigten für eine faire Anerkennung ihrer Leistung zu kämpfen. „Wir sind bereit den Druck zu erhöhen. Jetzt liegt es an der Arbeitgeberseite in der sechsten Verhandlungsrunde ein substanziell verbessertes, faires Angebot vorzulegen“, so Pischinger.

„Forderungen sind gerechtfertigt“

„Unsere Forderungen sind gerechtfertigt und wirtschaftlich darstellbar“, betont auch Anita Palkovich, Verhandlerin der Gewerkschaft GPA. „Wer trotz klarer Zahlen weiter auf Minimalangebote setzt, provoziert bewusst die eigene Belegschaft. Diese Rechnung geht nicht auf: Konfliktkosten und Imageschaden stehen in keinem Verhältnis zu einem fairen Abschluss, der Leistung anerkennt und Kaufkraft sichert“, so Palkovich weiter. „Die Entscheidung, Eskalation zu vermeiden, liegt bei den Arbeitgebern“, betont die Gewerkschafterin abschließend.