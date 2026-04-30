547 Kinder betroffen: Salzburger Tageseltern-Verein meldet Konkurs an

Über das Zentrum für Tageseltern in Salzburg wurde nach einem Eigenantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet.

Der seit 1989 bestehende gemeinnützige Verein betreut aktuell 547 Kinder und beschäftigt rund 160 Mitarbeiter, darunter Tagesmütter, Tagesväter sowie pädagogische Kräfte. Die Passiva belaufen sich auf rund 2,689 Millionen Euro, wobei etwa 75 Gläubiger – darunter rund 50 Gemeinden – von der Insolvenz betroffen sind.

Massiv gestiegene Personalkosten

Als Ursache für die finanzielle Schieflage werden massiv gestiegene Personalkosten angeführt, die trotz einer Reduktion von Zulagen durch die Belegschaft zu erheblichen Verlusten führten; eine aktuelle Wirtschaftsprüfung ergab schließlich keine positive Fortbestehensprognose mehr. Da laut Schuldnerangaben keine dauerhafte Fortführung des Betriebs angestrebt wird, muss der zum Masseverwalter bestellte Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Kleibel nun prüfen, ob eine befristete Übergangslösung zur Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung möglich ist. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 29. Juni 2026 über den KSV1870 anmelden, bevor am 13. Juli 2026 die erste Gläubigerversammlung stattfindet.