Drama vor dem Parlament: Joggerin (30) bei Bim-Kollision schwer verletzt

Am Mittwochabend kam es im 1. Bezirk in Wien zu einem schweren Unfall. Eine Joggerin wurde von einer Bim erfasst.

Gestern Abend ereignete sich am Dr.-Karl-Renner-Ring auf Höhe des Parlaments ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Joggerin. Laut ersten Zeugenaussagen soll die 30-Jährige unmittelbar vor der herannahenden Straßenbahn die Fahrbahn betreten haben, um diese zu überqueren.

Schwer verletzt

Trotz Abgabe eines akustischen Warnsignals und eingeleiteter Notbremsung der Straßenbahn kam es zur Kollision, wobei die Frau zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Durch die Berufsrettung Wien wurde die 30-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat die Erhebungen übernommen.