Bierkonsum: Österreicher trinken über 5 Liter weniger

Die Österreicher haben im vergangenen Jahr ihre Essgewohnheiten spürbar angepasst. Während der Durst auf Bier und Wein nachlässt, feiert die Kartoffel ein kräftiges Comeback auf den heimischen Tellern.

Aktuelle Daten von Statistik Austria für das Wirtschaftsjahr 2024/2025 zeigen einen deutlichen Wandel beim Pro-Kopf-Verbrauch. Besonders auffällig: Der Bierkonsum ist merklich gesunken. Tranken die Menschen in Österreich im Vorjahr noch 102,7 Liter, waren es 2024/2025 nur noch 97,6 Liter – ein Minus von 5,1 Litern. Auch beim Wein hielten sich die Österreicher etwas mehr zurück. Hier sank der Verbrauch leicht um 0,5 Liter auf nun 25,5 Liter pro Kopf.

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Gemüse-Flaute und Kartoffel-Boom

Nicht nur bei den Getränken gibt es Veränderungen. Der Gemüsekonsum ging um 5,3 kg zurück und liegt nun bei 117,1 kg pro Person. Im Gegenzug landete die Kartoffel wieder öfter im Einkaufskorb: Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg um 5,2 kg auf insgesamt 58,2 kg an.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick: Getreide: Die Ernte sank um 6 Prozent auf 4,9 Mio. Tonnen.

Zuckerrüben: Ein sattes Plus von 28 Prozent bei der Erntemenge (3,4 Mio. Tonnen).

Obst: Trotz eines Ernteplus von 23 Prozent blieb der tatsächliche Verzehr mit 76,4 kg pro Kopf fast unverändert.

Hunger auf Importe steigt

Obwohl viel im eigenen Land geerntet wird, kann Österreich den Bedarf nicht überall selbst decken. Während wir uns bei Getreide (85 Prozent) und Kartoffeln (82 Prozent) fast selbst versorgen können, sieht es bei Obst (38 %) und pflanzlichen Ölen (26 Prozent) anders aus – hier ist Österreich stark auf Importe angewiesen. Insgesamt wurde im Agrarbereich deutlich mehr importiert als exportiert, was zu einem Handelsdefizit von 2,4 Milliarden Euro führte. Wichtigster Partner bleibt dabei die Europäische Union, aus der über 80 Prozent der Waren stammen.