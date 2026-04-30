April 2026: Einer der trockensten der Messgeschichte

Staubige Äcker und strahlender Sonnenschein: Der April 2026 geht als einer der trockensten Monate in die Messgeschichte ein. Während die Sonne fast ununterbrochen schien, herrscht in weiten Teilen des Landes akuter Regenmangel.

Die vorläufige Bilanz der GeoSphere Austria ist alarmierend: Ein Niederschlagsdefizit von satten 65 Prozent dominierte den gesamten Monat. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1858 verliefen überhaupt nur vier Aprilmonate noch trockener. In sieben Bundesländern lag das Minus sogar zwischen 65 und 75 Prozent.

Wo der Regen komplett fehlte

Besonders trocken war es im Rheintal, in Kärnten, der Steiermark, dem Burgenland sowie in Wien und Niederösterreich. Hier fehlten oft 70 bis 85 Prozent der üblichen Regenmenge. An Orten wie Gleisdorf, Bruck an der Mur, Retz oder Wien fiel nicht einmal 15 Prozent der Menge, die in einem durchschnittlichen April vom Himmel kommt. Gleichzeitig war es mit einem Plus von 1,0 Grad im Vergleich zum Klimamittel (1991–2020) erneut wärmer.

Der April 2026 in Zahlen: Niederschlag: Österreichweit 65 Prozent weniger Regen als üblich.

Österreichweit 65 Prozent weniger Regen als üblich. Sonne: Ein Plus von 13 Prozent an Sonnenschein über das gesamte Bundesgebiet.

Ein Plus von 13 Prozent an Sonnenschein über das gesamte Bundesgebiet. Temperatur: Platz 18 der wärmsten Aprilmonate in der 260-jährigen Messgeschichte.

Die Natur spielt verrückt

Die Trockenheit und die milden Temperaturen wirkten sich direkt auf die Tier- und Pflanzenwelt aus. Die Süßkirschen und Hängebirken blühten etwa sechs Tage früher als im langjährigen Mittel. Auch der Flieder zeigte sich verfrüht. Besonders kurios: Der erste Kuckucksruf wurde zwei Wochen früher als gewöhnlich verzeichnet – der früheste Zeitpunkt in der gesamten Beobachtungsreihe. Auch die ersten Maikäfer sind bereits unterwegs und genießen die kräftige Aprilsonne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 15:40 Uhr aktualisiert