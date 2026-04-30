HiPP-Rückruf: Suche nach zweitem manipulierten Glas läuft weiterhin

Der Fall rund um die vergiftete Babynahrung hält die Behörden in Atem. Nachdem in einer Spar-Filiale in Eisenstadt ein Glas „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ sichergestellt wurde, das 15 Mikrogramm Rattengift enthielt, konzentrieren sich die Bemühungen nun auf ein weiteres verdächtiges Gefäß. Die Suche wird mit Hochdruck vorangetrieben. Dabei stehen nicht nur Krankenhäuser und Familien im Fokus, auch die Behörden im Grenzgebiet sind in Alarmbereitschaft, so zitieren mehrere Medien die APA. Da eine Ausweitung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde bereits Ungarn offiziell über den Vorfall informiert. Das gesuchte Glas ist für die Ermittler von entscheidender Bedeutung – auch als zentrales Beweismittel.

©5min Die Regale wurden ausgeräumt.

Rattengift: Rückruf bei Hipp-Babynahrung

Der Rückruf der betroffenen Hipp-Babynahrung wurde zunächst vorsorglich gestartet, nachdem Hinweise auf mögliche Manipulationen aufgetaucht waren. Besonders betroffen ist das Produkt „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“, das über eine Spar-Filiale in Eisenstadt in Umlauf geraten war. Im Zuge der Maßnahmen wurden die betroffenen Chargen rasch aus dem Verkauf genommen, auch andere Handelsketten reagierten vorsorglich und entfernten das Produkt aus den Regalen. Verbraucher wurden dazu aufgerufen, die Gläser genau zu überprüfen und im Zweifel nicht zu verwenden. Bisher wurden in Österreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Parallel laufen weiterhin Ermittlungen, unter anderem im Zusammenhang mit einem möglichen Erpressungsversuch gegen den Hersteller.