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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das HiPP-Produkt Karotte mit Kartoffeln.
Nach dem zweiten Glas wird gesucht.
Österreich
30/04/2026
Ermittlungen laufen

HiPP-Rückruf: Suche nach zweitem manipulierten Glas läuft weiterhin

Nach dem Fund von Rattengift in einem Hipp-Babygläschen im Burgenland spitzt sich die Lage zu. Die Ermittler suchen nun weiterhin intensiv nach einem zweiten, möglicherweise manipulierten Glas.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(244 Wörter)

Der Fall rund um die vergiftete Babynahrung hält die Behörden in Atem. Nachdem in einer Spar-Filiale in Eisenstadt ein Glas „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ sichergestellt wurde, das 15 Mikrogramm Rattengift enthielt, konzentrieren sich die Bemühungen nun auf ein weiteres verdächtiges Gefäß. Die Suche wird mit Hochdruck vorangetrieben. Dabei stehen nicht nur Krankenhäuser und Familien im Fokus, auch die Behörden im Grenzgebiet sind in Alarmbereitschaft, so zitieren mehrere Medien die APA. Da eine Ausweitung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde bereits Ungarn offiziell über den Vorfall informiert. Das gesuchte Glas ist für die Ermittler von entscheidender Bedeutung – auch als zentrales Beweismittel.

auf dem bild von 5min.at ist ein regal in der supermarktkette "spar" zu sehen, das teilweise leer ist. am regal hängt ein hinweisschild, das darauf aufmerksam macht, dass bestimmte "hipp-babyprodukte" zurückgerufen werden.
©5min
Die Regale wurden ausgeräumt.

Rattengift: Rückruf bei Hipp-Babynahrung

Der Rückruf der betroffenen Hipp-Babynahrung wurde zunächst vorsorglich gestartet, nachdem Hinweise auf mögliche Manipulationen aufgetaucht waren. Besonders betroffen ist das Produkt „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“, das über eine Spar-Filiale in Eisenstadt in Umlauf geraten war. Im Zuge der Maßnahmen wurden die betroffenen Chargen rasch aus dem Verkauf genommen, auch andere Handelsketten reagierten vorsorglich und entfernten das Produkt aus den Regalen. Verbraucher wurden dazu aufgerufen, die Gläser genau zu überprüfen und im Zweifel nicht zu verwenden. Bisher wurden in Österreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Parallel laufen weiterhin Ermittlungen, unter anderem im Zusammenhang mit einem möglichen Erpressungsversuch gegen den Hersteller.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das HiPP Gläschen mit Karotten und Kartoffeln.
©BIPA
Dieses Produkt ist betroffen.
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