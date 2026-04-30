Fast 300 neue Polizisten hatten heute ihren Dienstantritt

Großer Tag für die Sicherheit in Österreich: Am 30. April 2026 wurden in Oberösterreich und Niederösterreich insgesamt 298 fertig ausgebildete Polizisten offiziell in den Dienst gestellt.

In zwei großen Festakten feierten die Absolventen ihren Lehrgangsabschluss. Innenminister Gerhard Karner sieht darin einen klaren Beweis für die kontinuierliche Stärkung der Exekutive. In Gmunden schlossen 143 Aspiranten der Bildungszentren Linz und Wels ihre Grundausbildung ab. Landeshauptmann Thomas Stelzer dankte den neuen Kräften für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und für Sicherheit und Ordnung einzustehen. Zeitgleich wurden in St. Pölten 155 neue Polizeikräfte feierlich angelobt. Dieser Zuwachs verstärkt in Niederösterreich insbesondere auch die Bereiche der Fremden- und Grenzpolizei. Landespolizeidirektor Franz Popp hob dabei die Bedeutung von Professionalität und Menschlichkeit im täglichen Dienst hervor, so in einer Aussendung.

Großoffensive bei der Personalaufnahme

Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen der Personalausweitung bei der Polizei: Österreichweit sind für dieses Jahr insgesamt 1.400 Neuaufnahmen geplant. Niederösterreich verzeichnete aktuell zudem 46 neue Polizeischüler, die gerade mit ihrer Ausbildung beginnen. Weitere Aufnahmen folgen im Juni, September und Dezember in allen Bundesländern. Für Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bleibt der Polizeidienst auch nach fast 40 Berufsjahren der „beste Beruf der Welt“. Er wünschte seinen jungen Kollegen einen ebenso motivierten Start in ihre Karriere.