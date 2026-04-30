ORF sucht offiziell neuen Generaldirektor – Frauen erwünscht

Der ORF sucht offiziell eine neue Führung für die kommenden fünf Jahre. Wer das größte Medienunternehmen des Landes ab 2027 leiten will, muss neben Management-Erfahrung auch eine klare Digitalstrategie mitbringen.

Der Vorsitzende des Stiftungsrats, Heinz Lederer, hat die Position des Generaldirektors nun offiziell ausgeschrieben. Die aktuelle Funktionsperiode endet am 31. Dezember 2026, weshalb die Nachfolge bereits jetzt im Frühjahr geregelt wird.

Entscheidung im Juni

Interessierte haben nicht viel Zeit: Bewerbungen inklusive Lebenslauf, Strafregisterauszug und einem detaillierten Entwicklungskonzept für den ORF müssen bis spätestens 28. Mai 2026 (24 Uhr) per E-Mail eingereicht werden. Besonders hervorzuheben ist, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. Die endgültige Bestellung durch den Stiftungsrat ist für die Sitzung am 11. Juni 2026 vorgesehen. Vorab ist zudem ein öffentliches Hearing geplant, um Transparenz im Verfahren zu gewährleisten. Die neue fünfjährige Amtszeit beginnt dann offiziell am 1. Jänner 2027.